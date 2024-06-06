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Тисячі одеситів будуть без світла до вечора — адреси

6 червня 2024 09:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Відключення світла в Одесі сьогодні: 6 червня
У багатьох одеситів не буде світла сьогодні. Фото: ДТЕК
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 6 червня, в Одеській області скасували екстрені та повернулись до стабілізаційних відключень електропостачання. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах — тому у деяких одеситів світла не буде до 19:00, однак час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Стабілізаційні відключення 

Графік стабілізаційних відключень в Одеській області діятиме 6 червня для  промислових  та побутових споживачів протягом усієї доби.  Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись про відключення за вашою адресою за посиланням

Де не буде світла через планові роботи

Центральний РЕМ:

  • Академічна, 5а;  
  • Зоопаркова, 3 — 21;  
    Роботи до 15:00.
  • Ближні Млини (Кондренка), 97 — 99;  
  • Малішевського (Гастелло), 9 — 55;  
  • Квіткова, 1 — 13;  
  • Квітнева, 20 — 33;  
  • Клименко, 25, 33;  
  • Кордонна, 25 — 31, 44 — 74;  
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1 — 27;  
  • Косяченка Олексія, 2 — 54;  
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;  
  • Платанова, 1 — 126;  
  • Радісна, 114, 116;  
  • Святослава Ріхтера, 33 — 108;  
  • Сільська, 29 — 44;  
  • Тетяни Тесс, 3 — 19, 34, 43;  
  • Туристська, 7 — 15;  
  • пров. 1-й Бузковий, 1 — 6;  
  • пров. 2-й Бузковий, 1 — 19;  
  • пров. Бузковий, 2/корп.2;  
  • пров. Килимовий, 5, 7, 9;  
  • пров. Кострова, 7, 30 — 37;  
  • проїзд Бузковий, 1 — 6;  
  • Роботи до 19:00.

Північний РЕМ:

  • 22-а лінія на житловому масиві, 2, 4;  
  • 40 років Оборони Одеси, 4, 8;  
  • Академіка Заболотного, 28, 32;  
  • Героїв оборони Одеси, 60 — 66;  
  • Капітана Кузнєцова, 97, 99;  
  • Кримська, 72;  
  • Лесі Українки, 47, 49, 118, 120, 122;  
  • Марсельська, 26 — 30;  
  • Семена Палія, 84/2;  
    Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України підняв тариф на електроенергію для населення. Це рішення було ухвалено на засіданні 31 травня. Що ще зміниться та наскільки зросли тарифи, читайте тут.

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