Отключение света в Одессе сегодня: 6 июня

У многих одесситов не будет света сегодня. Фото: ДТЭК

Сегодня, 6 июня, в Одесской области отменили экстренные и вернулись к стабилизационным отключениям электроснабжения. Кроме того, энергетики проводят ремонтные работы на сетях — поэтому у некоторых одесситов света не будет до 19:00, однако время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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График стабилизационных отключений в Одесской области будет действовать 6 июня для промышленных и бытовых потребителей на протяжении всех суток. Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать об отключении по вашему адресу по ссылке.

Где не будет света из-за плановых работ

Центральный РЭС:

Академическая, 5а;

Зоопарковая, 3 — 21;

Работы до 15:00.

Ближние Мельницы (Кондренко), 97 — 99;

Малишевского (Гастелло), 9 — 55;

Цветочная, 1 — 13;

Апрельская, 20 — 33;

Клименко, 25, 33;

Граница, 25 — 31, 44 — 74;

Николая Лысенко (Корнюшина), 1 — 27;

Косяченко Алексея, 2 — 54;

Йозефа Прибика (Минская), 30 — 49;

Платанова, 1 — 126;

Радостная, 114, 116;

Святослава Рихтера, 33 — 108;

Сельская, 29 — 44;

Татьяны Тесс, 3 — 19, 34, 43;

Туристская, 7 — 15;

пер. 1-й Сиреневый, 1 — 6;

пер. 2-й Сиреневый, 1 — 19;

пер. Сиреневый, 2/корп.2;

пер. Ковровый, 5, 7, 9;

пер. Кострова, 7, 30 — 37;

проезд Сиреневый, 1 — 6;

Работы до 19:00.

Северный РЭС:

22-я линия на жилом массиве, 2, 4;

40 лет Обороны Одессы, 4, 8;

Академика Заболотного, 28, 32;

Героев обороны Одессы, 60 — 66;

Капитана Кузнецова, 97, 99;

Крымская, 72;

Леси Украинки, 47, 49, 118, 120, 122;

Марсельская, 26 — 30;

Семена Палия, 84/2;

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, Кабинет Министров Украины поднял тариф на электроэнергию для населения. Это решение было принято на заседании 31 мая. Что еще изменится и насколько выросли тарифы, читайте здесь.