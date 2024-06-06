Зима будет тяжелой – готовность энергосистемы Одесщины к отключениям

Девушка работает за ноутбуком в темноте. Фото: Новини.LIVE

В Одесской области продолжают графики отключения света из-за тяжелого состояния энергосистемы Украины. Сегодня часть генерации совсем остановлена из-за повреждений и оккупации, а еще часть — на ремонте. Поэтому регион готовится к зиме почти без света.

Об этом на пресс-брифинге сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"Вы видите, что сегодня вся генерация в Украине разбита врагом. У нас осталась только атомная. Вы сегодня видите, сколько у вас часов было светло? Пять", — рассказывает глава ОВА.

Кроме того, Кипер отметил, что после ремонта энергоблоков отключения все равно будут продолжаться. Но власти планируют выйти на показатель хотя бы в 10 часов в сутки. Это только та энергия, которую способна обеспечить Украина в условиях боевых действий без учета импорта.

Больше об отключении

Напомним, сегодня в Одессе действуют графики стабилизационных и плановых отключений света. Энергетики проводят ремонты на сетях, поэтому тысячи горожан будут отключены от электроснабжения. Полный список адресов можно просмотреть по ссылке.

Также мы писали, что из-за нехватки мощностей в электроэнергии в населенных пунктах Одесской области сложилась критическая ситуация со светом. Местные жители могут быть отключены от электроснабжения до 20 часов в сутки.