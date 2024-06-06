Турция может разместить в Одесской области плавучие электростанции

Плавающая турецкая электростанция. Фото: 7deniz.net

Одесская область работает с международными партнерами в области энергетики. Так, продолжаются переговоры с Турцией по подключению мегаваттных кораблей к ключевым черноморским портам и Дунае.

Об этом на пресс-брифинге сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.



Читайте также:

Где могут разместить

По его словам, корабли с мощностью 250 мегаватт могут разместить в портах Одессы, Южного и Измаила.

"Мы изучаем вопрос относительно трех таких привлечений. То есть, по сути, закроем потребности нескольких районов города. Они работают, как и на дизельном топливе, так и на газе", — рассказывает Олег Кипер.

Но есть проблемы, ведь турецкая сторона готова предоставить такие корабли только при обеспечении полной защиты от возможных атак со стороны РФ.

Вопросы импорта

На момент обретения независимости наша страна самостоятельно производила 18 ГВт/ч мощности, а по состоянию на сегодняшний день осталось только 7 ГВт/ч. И с учетом ремонтов даже 4. Поэтому Одесчина и в целом Украина вынуждена импортировать электроэнергию из-за границы.

"Мы зависим от других, у нас не хватает реальной генерации. Но импорта, который нам сегодня дают, тоже не хватает. Это мы еще кондиционеры не включили. И мы работаем с бизнесом, чтобы минимизировать использование энергии", — добавил глава ОВА.

Кроме того, продолжаются переговоры с портами по установке газопоршневых систем. Таким образом они могли бы самостоятельно обеспечить себя необходимой энергией и увеличить лимиты для города на 10%.

"Сегодня у нас вообще нет доступа к Азовскому морю. Поэтому Одесчина сегодня вообще единственный путь для импорта и экспорта, поэтому порты региона используют значительную часть энергии", — подчеркнул Кипер.

Напомним, что Украина работает над расширением и восстановлением довоенного объема грузов и дальнейшим развитием. Так, в портах Большой Одессы уже 10 контейнеровозов были загружены украинской продукцией.

Также мы писали, что судоходная компания Maersk ввела первый глубоководный контейнерный сервис в Украине после начала полномасштабного вторжения. Новый сервис соединяет украинский порт Черноморск, входящий в порты Большой Одессы, с румынским контейнерным терминалом в Констанце.