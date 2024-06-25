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Живлення без світла — в Одесі з'явиться власна генерація

25 червня 2024 18:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одещина буде зі світлом - у регіоні встановлять газопоршневі машини
Газопоршнева установка. Фото: automotors.com.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Муніципалітет Одеси спільно з урядом Японії та Програмою розвитку ООН (ПРООН) розпочинає проєкт будівництва об'єктів власної генерації. У регіоні планується встановлення газопоршневих машин загальною потужністю близько 30 МВт.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради

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Міжнародні партнери надають Одесі когенераційні машини, які мають бути доставлені в листопаді цього року. Електростанції планують побудувати на території, площа якої становить 3,3 гектари. 

"Перед нами стоїть колосальне завдання щодо створення власної генерації всередині міста для сталого тепло-, водо- та енергопостачання. І ми вже рухаємося цим шляхом", — зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.

Витрати на землеустрій, встановлення й підключення обладнання, а також на підведення мереж будуть фінансуватися з міського бюджету.  Однак 30 млн грн планує надати комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси" в рамках Інвестиційної програми.

Більше про генерацію на Одещині 

Ми писали, що  в Одеській області діють графіки відключення світла через важкий стан енергосистеми України. Частину генерації зовсім зупинили через пошкодження та окупацію, а ще частина — на ремонті. Через це регіон готується до зими майже без світла. 

Також ми повідомляли, що Одеській регіон працює з міжнародними партнерами у галузі енергетики. Так, Туреччина може допомогти регіону та розмістити у портах Одеси, Южного та Ізмаїла кораблі з потужністю 250 мегаватів. 

Додамо, що наразі до опалювального сезону Одещина готова на 15%. Цей показник збігається з рекомендованим від Міністерства енергетики України.

Одеса
ООН
електроенергія
Японія
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
відключення світла

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