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Живлення критичної інфраструктури у період складнощів з енергетикою — яке рішення на Одещині

10 червня 2024 14:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Одещині планують встановити газопоршневі електростанції
Робочі працюють на заводі. Фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Аби підживити об’єкти критичної інфраструктури, в регіоні у майбутньому планують побудувати газопоршневі електростанції. Це допоможе важливим підприємствам зберігати потужності, проте така програма розрахована на тривалий час реалізації. 

Про це повідомив заступник директора Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА Володимир Карпич.

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В ОВА зазначили, що майбутні автономні станції забезпечуватимуть об'єкти критичної інфраструктури постачанням тепла, води тощо. Кількість станцій наразі не зазначають, але Карпич повідомив, що для живлення їх буде достатньо.

"Будуть збудовані для забезпечення критичної інфраструктури в першу чергу в кількості, достатньої для живлення. Це програма розрахована на 1,5-2 роки. Ці станції нададуть Одесі близько 40 мегаватів, а області — 40-60. І ця цифра буде збільшуватись", — розповів Володимир Карпич.

Фінансування надається з державного бюджету, міжнародних донорів і приватних підприємств, однак загальний обсяг коштів не розкрили.

Стан підготовки до опалювального сезону

Наразі в Одесі та області вже 15% від усіх закладів та об'єктів підготовлено до опалювального сезону. Цей показник збігається з рекомендованим від Міністерства енергетики України. А саме йдеться про:

  • Котельні — 198 одиниць з 1915;
  • Теплові мережі — 286 кілометрів з 1908;
  • Водопровідне господарство — 38,9 одиниці з 257;
  • Каналізаційні об’єкти — 2,4 одиниці з 15,6;
  • Квартирні житлові будинки —1 030 одиниць з 8 857;
  • Дошкільні заклади освіти— 73 одиниці з 489;
  • Заклади освіти — 93 одиниці з 623;
  • Заклади охорони здоров’я — 59 з 399.

Ми писали, що в Одеській області діють графіки відключення світла через важкий стан енергосистеми України. Частину генерації зовсім зупинили через пошкодження та окупацію, а ще частина — на ремонті. Через це регіон готується до зими майже без світла.  

Також ми повідомляли, що Одещина працює з міжнародними партнерами у галузі енергетики. Так, Туреччина може допомогти регіону та розмістити у портах Одеси, Южного та Ізмаїла кораблі з потужністю 250 мегаватів.

опалення
критична інфраструктура
завод
Одеська ОДА
енергетика
Одеса
електроенергія
Одеська область
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