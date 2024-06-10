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Питание критической инфраструктуры в период сложностей с энергетикой — какое решение на Одесчине

10 июня 2024 14:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесской области планируют установить газопоршневые электростанции
Рабочие работают на заводе. Фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Чтобы подпитать объекты критической инфраструктуры в регионе, в будущем планируют построить газопоршневые электростанции. Это поможет важным предприятиям сохранять мощности, однако такая программа рассчитана на длительное время реализации.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОВА Владимир Карпич.

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В ОВА отметили, что будущие автономные станции будут обеспечивать объекты критической инфраструктуры снабжением теплом, водой и т.д. Количество станций пока не указывается, но Карпич сообщил, что для питания их будет достаточно.

"Будут построены для обеспечения критической инфраструктуры в первую очередь в количестве, достаточном для питания. Это программа рассчитана на 1,5-2 года. Эти станции предоставят Одессе около 40 мегаватт, а области — 40-60. И эта цифра будет увеличиваться", рассказал Владимир Карпич.

Финансирование предоставляется из государственного бюджета, международных доноров и частных предприятий, однако общий объем средств не раскрыли.

Состояние подготовки к отопительному сезону

Сейчас в Одессе и области уже 15% всех заведений и объектов подготовлено к отопительному сезону. Этот показатель совпадает с рекомендованным Министерством энергетики Украины. А именно речь идет о:

  • Котельные 198 единиц с 1915;
  • Тепловые сети 286 километров с 1908;
  • Водопроводное хозяйство 38,9 единицы из 257;
  • Канализационные объекты 2,4 единицы из 15,6;
  • Квартирные жилые дома 1 030 единиц из 8 857;
  • Дошкольные учебные заведения 73 единицы из 489;
  • Учебные заведения 93 единицы из 623;
  • Заведения здравоохранения  59 из 399.

Мы писали, что в Одесской области действуют графики отключения света из-за тяжелого состояния энергосистемы Украины. Часть поколения совсем остановили из-за повреждений и оккупации, а еще часть — на ремонте. Поэтому регион готовится к зиме почти без света.

Также мы сообщали, что Одесчина работает с международными партнерами в области энергетики. Турция может помочь региону и разместить в портах Одессы, Южного и Измаила корабли с мощностью 250 мегаватт.

отопление
критическая инфраструктура
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Одесская ОГА
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