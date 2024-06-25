Одещина будет со светом – в регионе установят газопоршневые машины

Газопоршневая уставновка. Фото: automotors.com.ua

Муниципалитет Одессы совместно с правительством Японии и Программой развития ООН (ПРООН) начинает проект строительства объектов собственной генерации. В регионе планируется установка газопоршневых машин общей мощностью около 30 МВт.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Международные партнеры предоставляют Одессе когенерационные машины, которые должны быть доставлены в ноябре этого года. Электростанции планируют построить на территории, площадь которой составляет 3,3 гектара.

"Перед нами стоит колоссальная задача по созданию собственной генерации внутри города для устойчивого тепло-, водо- и энергоснабжения. И мы уже двигаемся по этому пути" , — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Расходы на землеустройство, установку и подключение оборудования, а также на подводку сетей будут финансироваться из городского бюджета. Однако 30 млн грн планирует предоставить коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы" в рамках инвестиционной программы.

Больше о генерации в Одесской области

Мы писали, что в Одесской области действуют графики отключения света из-за тяжелого состояния энергосистемы Украины. Часть генерации совсем остановили из-за повреждений и оккупации, а еще часть — на ремонте. Поэтому регион готовится к зиме почти без света.

Также мы сообщали, что Одесский регион работает с международными партнерами в области энергетики. Турция может помочь региону и разместить в портах Одессы, Южного и Измаила корабли с мощностью 250 мегаватт.

Добавим, что к отопительному сезону Одесчина готова на 15%. Этот показатель совпадает с рекомендованным Министерством энергетики Украины.