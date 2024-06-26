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Альтернативная энергетика в Одессе — в мэрии снова заговорили о мусороперерабатывающем заводе

26 июня 2024 12:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Мусороперерабатывающий завод в Одессе - подробности решения
Мусороперерабатывающий завод в Копенгагене. Фото: из открытых источников
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Одесса готовится к строительству современного мусоросжигательного завода. Он станет важным шагом в решении проблемы отходов и обеспечении города электроэнергией.

Об этом Новини.LIVE узнали в ходе заседания сессии Одесского городского совета VIII созыва.

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На строительство мусоросжигательного завода в городе планируют выделить 4 га земли. На этой территории с помощью переработки отходов будет производиться электроэнергия.

"Мы долго к этому шли и теперь понимаем, что и как нам делать. Оформление земельного участка позволит начать разработку проектной документации" , — прокомментировал мэр Одессы.

Уже готовят оформить земли для передачи их в собственность КП "Теплоснабжение города Одессы". В дальнейшем такие заводы создадут дополнительные рабочие места в регионе и окажут положительное влияние на экологию региона.

Собственная генерация в Одесской области

Мы писали, что в Одесской области планируют установить газопоршневые машины для собственной генерации. Электростанции планируют построить на территории, площадь которой составляет 3,3 гектара. Они должны обеспечить устойчивое тепло-, водо- и энергоснабжение.

Также мы сообщали, что Одесщина работает с международными партнерами в области энергетики. Турция может помочь региону и разместить в портах Одессы, Южного и Измаила корабли с мощностью 250 мегаватт.

Одесса
завод
электроэнергия
мусор
Одесская область
местные депутаты
строительство
Одесская ОГА
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