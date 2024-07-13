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Світла буде більше — в Одесі побудують електростанцію для критичної інфраструктури

13 липня 2024 17:06
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі побудують електростанцію для потреб міста
Депутати під час сесії. Фото: ОМР
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На позачерговій сесії Одеської міськради депутати підтримали термінові заходи щодо підвищення енергонезалежності критичної інфраструктури Одеси. Ухвалені рішення передбачають залучення приватних інвесторів для реалізації проєктів енергогенерації без додаткового фінансового навантаження на міський бюджет.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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"Зима ближче, ніж здається. Сьогодні наше першочергове завдання — забезпечення енергостійкості громади. Ми відкриті до будь-яких конструктивних пропозицій як наших міжнародних партнерів, так і приватних інвесторів", — цитує пресслужба мера Одеси.

Як зазначили в міськраді, наразі вже ведуться перемовини з інвестором щодо будівництва об'єкта генерації на 10 МВт. Мовляв, цей проєкт не передбачає жодного додаткового фінансового навантаження ні на комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси", ні на міський бюджет. Усі витрати на реалізацію проєкту покриє інвестор.

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Нагадаємо, генератори, які Одесі передали для критично важливих об'єктів інфраструктури, знайшли в ресторанах та на автомийці. За даними ЗМІ, зараз заклади "задньою датою" переоформлюють ці заклади під пункти незламності.

Також ми писали, що у найстарішій школі міста Одеса встановлено нову модульну котельню на твердопаливних котлах. Це суттєво покращить умови навчання для школярів, забезпечивши тепло та гарячу воду.

Додамо, виробництво в Україні не повинно залежати від генераторів через їх високу вартість та неефективність. Це питання особливо актуальне на фоні поточних економічних викликів і нестабільності в енергетичному секторі.

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