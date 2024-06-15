Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В одній з одеських шкіл встановили модульну котельню — подробиці arrow

В одній з одеських шкіл встановили модульну котельню — подробиці

15 червня 2024 12:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі встановлено модульну котельню завдяки підтримці USAID
Модульна котельня. Фото: ОМР
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У найстарішій школі міста Одеса встановлено нову модульну котельню на твердопаливних котлах. Це суттєво покращить умови навчання для школярів, забезпечивши тепло та гарячу воду.

Про це заявили в Одеській міській раді.

Читайте також:

Встановлення котельні в школі

За інформацією міськради, встановлення котельні  потужністю 0,5 МВт стало можливим в рамках підтримки інфраструктури міста Агентством США з міжнародного розвитку USAID. Це дозволить школі значно підвищити рівень комфорту для учнів та персоналу, забезпечивши їх теплом та гарячою водою протягом усього навчального року.

"Раніше КП "Теплопостачання міста Одеса" отримало спеціалізовану техніку від USAID, що дозволяє більш ефективно обслуговувати та підтримувати теплову інфраструктуру міста", — додали у відомстві.

Також зазначається, що котельня установлена в одній із найстаріших шкіл міста.

Більше про гуманітарну допомогу Одесі

Нагадаємо, генератори, які Німеччина та Італія передали для критично важливих об'єктів інфраструктури Одеси, не доїхали до місця свого призначення. За даними журналістів, їх виявили у ресторанах у центрі міста та у приміщеннях комунальних підприємств. Зазначимо, що таких генераторів передали 20. Їх повинні були встановити у медзакладах регіону, а загальна вартість такого обладнання становила близько 1,5 млн грн.

Окрім цього, Одеська область отримала 50 генераторів від Представництва ЄС в Україні. За рішенням керівництва Одеської ОВА, генератори розподілено серед закладів охорони здоров’я, об'єктів критичної та адміністративної інфраструктури.

генератори
Одеса
Новини Одеси
Одеська область
Одеська ОДА
гуманітарна допомога
теплопостачання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

14 червня 2024

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування