В Одесі встановлено модульну котельню завдяки підтримці USAID

Модульна котельня. Фото: ОМР

У найстарішій школі міста Одеса встановлено нову модульну котельню на твердопаливних котлах. Це суттєво покращить умови навчання для школярів, забезпечивши тепло та гарячу воду.

Про це заявили в Одеській міській раді.

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Встановлення котельні в школі

За інформацією міськради, встановлення котельні потужністю 0,5 МВт стало можливим в рамках підтримки інфраструктури міста Агентством США з міжнародного розвитку USAID. Це дозволить школі значно підвищити рівень комфорту для учнів та персоналу, забезпечивши їх теплом та гарячою водою протягом усього навчального року.

"Раніше КП "Теплопостачання міста Одеса" отримало спеціалізовану техніку від USAID, що дозволяє більш ефективно обслуговувати та підтримувати теплову інфраструктуру міста", — додали у відомстві.

Також зазначається, що котельня установлена в одній із найстаріших шкіл міста.

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Нагадаємо, генератори, які Німеччина та Італія передали для критично важливих об'єктів інфраструктури Одеси, не доїхали до місця свого призначення. За даними журналістів, їх виявили у ресторанах у центрі міста та у приміщеннях комунальних підприємств. Зазначимо, що таких генераторів передали 20. Їх повинні були встановити у медзакладах регіону, а загальна вартість такого обладнання становила близько 1,5 млн грн.

Окрім цього, Одеська область отримала 50 генераторів від Представництва ЄС в Україні. За рішенням керівництва Одеської ОВА, генератори розподілено серед закладів охорони здоров’я, об'єктів критичної та адміністративної інфраструктури.