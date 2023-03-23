На Одещині лікарні отримали потужні генератори: де їх встановили
Коли твій сусід країна-терорист, то застрахованим від блекаутів бути неможливо. Тож щоб вберегти заклади охорони здоров’я Одеської області від можливого несподіваного знеструмлення, в лікарні передали 20 потужних генераторів.
Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації.
-
Окупанти зі ствольної артилерії атакували прикордоння Сумської та Чернігівської областей
-
В ЄС відповіли на ракетні погрози Медведєва Міжнародному кримінальному суду
-
Apple хоче щорічно витрачати мільярд доларів на фільми, які будуть виходити в кінотеатрах
-
Колишній футболіст київського "Динамо" перейшов до російського клубу
-
Японія розглядає можливість відправити Україні транспортні засоби й будівельну техніку
-
НАЗК внесло Raiffeisen Bank International до списку спонсорів війни
-
На Одещині затвердили дати весняних канікул
-
Середня швидкість мобільного інтернету в Україні має бути щонайменше 2 Мбіт/сек, — Федоров
-
росія та Грузія хочуть відновити пряме авіасполучення та скасувати візи: деталі
-
Офіцер США Ден Райс розповів, скільки солдатів щомісяця втрачає рф
"Міжнародний благодійний фонд "Ваше Місто" при сприянні благодійної організації "Blau-Gelbes Kreuz" та німецьких меценатів надав 20 генераторів, потужністю 5 кВт. Це дасть змогу лікарням та закладам екстреної медичної допомоги безперебійно рятувати життя та здоров’я українців. Загальна вартість генераторів — близько 1,5 млн грн", — йдеться в повідомленні.
В які лікарні встановлять генератори
- Подільська міська лікарня (3);
- Захарівська багатопрофільна лікарня (4);
- Великомихайлівська багатопрофільна лікарня (3);
- Татарбунарська багатопрофільна лікарня (2);
- Центральна районна лікарня Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (3);
- Любашівська станція Екстреної медичної допомоги (2);
- Балтська станція Екстреної медичної допомоги (1);
- Ізмаїльська станція Екстреної медичної допомоги (1);
- Іванівська станція Екстреної медичної допомоги (1).
Нагадаємо, вже найближчим часом до Одеси в рамках гуманітарної допомоги буде доставлено 10 автобусів та 41 генератор. Таке рішення є результатом співпраці генконсульства України в Стамбулі, мерій Одеси та Стамбула.