На Одещині лікарні отримали потужні генератори: де їх встановили

Медустанови зможуть безперервно рятувати життя

Коли твій сусід країна-терорист, то застрахованим від блекаутів бути неможливо. Тож щоб вберегти заклади охорони здоров’я Одеської області від можливого несподіваного знеструмлення, в лікарні передали 20 потужних генераторів.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації.

"Міжнародний благодійний фонд "Ваше Місто" при сприянні благодійної організації "Blau-Gelbes Kreuz" та німецьких меценатів надав 20 генераторів, потужністю 5 кВт. Це дасть змогу лікарням та закладам екстреної медичної допомоги безперебійно рятувати життя та здоров’я українців. Загальна вартість генераторів — близько 1,5 млн грн", — йдеться в повідомленні.

В які лікарні встановлять генератори

Подільська міська лікарня (3);

Захарівська багатопрофільна лікарня (4);

Великомихайлівська багатопрофільна лікарня (3);

Татарбунарська багатопрофільна лікарня (2);

Центральна районна лікарня Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (3);

Любашівська станція Екстреної медичної допомоги (2);

Балтська станція Екстреної медичної допомоги (1);

Ізмаїльська станція Екстреної медичної допомоги (1);

Іванівська станція Екстреної медичної допомоги (1).

Нагадаємо, вже найближчим часом до Одеси в рамках гуманітарної допомоги буде доставлено 10 автобусів та 41 генератор. Таке рішення є результатом співпраці генконсульства України в Стамбулі, мерій Одеси та Стамбула.