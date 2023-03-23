В Одесской области больницы получили мощные генераторы: где их установили
Когда твой сосед страна-террорист, то застрахованным от блекаутов быть невозможно. Чтобы уберечь учреждения здравоохранения Одесской области от возможного неожиданного обесточивания, в больницы передали 20 мощных генераторов.
Об этом сообщает Департамент здравоохранения Одесской облгосадминистрации.
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"Международный благотворительный фонд "Ваш Город" при содействии благотворительной организации "Blau-Gelbes Kreuz" и немецких меценатов предоставил 20 генераторов мощностью 5 кВт. Это позволит больницам и учреждениям экстренной медицинской помощи бесперебойно спасать жизнь и здоровье украинцев. Общая стоимость — около 1,5 млн грн", — говорится в сообщении.
В какие больницы установят генераторы
- Подольская городская больница (3);
- Захаровская многопрофильная больница (4);
- Великомихайловская многопрофильная больница (3);
- Татарбунарская многопрофильная больница (2);
- Центральная районная больница Сафьяновского сельского совета Измаильского района Одесской области (3);
- Любашевская станция Экстренной медицинской помощи (2);
- Балтская станция Экстренной медицинской помощи (1);
- Измаильская станция Экстренной медицинской помощи (1);
- Ивановская станция Экстренной медицинской помощи (1).
Напомним, уже в ближайшее время в Одессу в рамках гуманитарной помощи будут доставлены 10 автобусов и 41 генератор. Такое решение является результатом сотрудничества генконсульства Украины в Стамбуле, мэрии Одессы и Стамбула.