В Одесской области больницы получили мощные генераторы: где их установили

Медучреждения смогут непрерывно спасать жизнь

Когда твой сосед страна-террорист, то застрахованным от блекаутов быть невозможно. Чтобы уберечь учреждения здравоохранения Одесской области от возможного неожиданного обесточивания, в больницы передали 20 мощных генераторов.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения Одесской облгосадминистрации.

"Международный благотворительный фонд "Ваш Город" при содействии благотворительной организации "Blau-Gelbes Kreuz" и немецких меценатов предоставил 20 генераторов мощностью 5 кВт. Это позволит больницам и учреждениям экстренной медицинской помощи бесперебойно спасать жизнь и здоровье украинцев. Общая стоимость — около 1,5 млн грн", — говорится в сообщении.

В какие больницы установят генераторы

Подольская городская больница (3);

Захаровская многопрофильная больница (4);

Великомихайловская многопрофильная больница (3);

Татарбунарская многопрофильная больница (2);

Центральная районная больница Сафьяновского сельского совета Измаильского района Одесской области (3);

Любашевская станция Экстренной медицинской помощи (2);

Балтская станция Экстренной медицинской помощи (1);

Измаильская станция Экстренной медицинской помощи (1);

Ивановская станция Экстренной медицинской помощи (1).

Напомним, уже в ближайшее время в Одессу в рамках гуманитарной помощи будут доставлены 10 автобусов и 41 генератор. Такое решение является результатом сотрудничества генконсульства Украины в Стамбуле, мэрии Одессы и Стамбула.