В Одессе установлена модульная котельная благодаря поддержке USAID

Модульная котельная. Фото: ОГС

В старейшей школе города Одесса установлена новая модульная котельная на твердотопливных котлах. Это существенно улучшит условия обучения для школьников, обеспечив тепло и горячую воду.

Об этом заявили в Одесском городском совете.

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Установка котельной в школе

По информации горсовета, установка котельной мощностью 0,5 МВт стала возможной в рамках поддержки инфраструктуры города Агентством США по международному развитию USAID. Это позволит школе значительно повысить уровень комфорта для учащихся и персонала, обеспечив их теплом и горячей водой в течение всего учебного года.

"Ранее КП "Теплоснабжение города Одесса" получило специализированную технику от USAID, что позволяет более эффективно обслуживать и поддерживать тепловую инфраструктуру города", — добавили в ведомстве.

Также отмечается, что котельная установлена в одной из старейших школ города.

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Напомним, генераторы, которые Германия и Италия передали для критически важных объектов инфраструктуры Одессы, не доехали до своего назначения. По данным журналистов, они были обнаружены в ресторанах в центре города и в помещениях коммунальных предприятий. Отметим, что таких генераторов передали 20. Их должны были установить в медучреждениях региона, а общая стоимость такого оборудования составила около 1,5 млн грн.

Кроме того, Одесская область получила 50 генераторов от Представительства ЕС в Украине. По решению руководства Одесской ОВА, генераторы распределены среди заведений здравоохранения, объектов критической и административной инфраструктуры.