Генератори для лікарень Одеси виявили у ресторані, - ЗМІ

В Одесі гуманітарні генератори для лікарень та інфраструктури встановили у ресторані — ЗМІ
Генератори, які Німеччина та Італія передали для критично важливих об'єктів інфраструктури Одеси, не доїхали до місця свого призначення. За даними журналістів, їх виявили у ресторанах у центрі міста та у приміщеннях комунальних підприємства.
Про це на своєму телеграм-каналі повідомила журналіст Ірина Гриб.
Генератори не за призначенням
Генератори від Італії та Німеччини назначались для лікарень Одеси, аби містяни могли отримувати необхідну допомогу незалежно від відключень світла. Проте, як зазначає у пості журналістка, співробітники Департаменту стратегічних розслідувань виявили їх в ресторанах, якими володіють особи, близькі до міського голови, а також вдома у деяких чиновників.
"Отже, генератори були знайдені у ресторанах Ольги (близької мера), і у Бедреги, Цуркана та один поряд з Ark SPA. А ще 20 генераторів стоять у одеських КП. Ось просто стоять. Нам же не потрібні генератори до лікарень та інтернатів", — пише Ірина Гриб.
Що відомо про генератори
Служба технічної допомоги Німеччини (Bundesanstalt Technisches Hilfswerk) надала два великих промислових генератори потужністю 1250 кВт, а також сім одиниць по 450 кВт. Окрім цього, Одещині також передали певну кількість менш потужних генераторів — на 150 кВт.
Генератори для Одеси
Ми писали раніше, що аби заклади охорони здоров’я Одеської області вберегти від можливого несподіваного знеструмлення, в лікарні передали 20 потужних генераторів. Їх повинні були встановити у медзакладах регіону, а загальна вартість такого обладнання склала близько 1,5 млн грн.
Також ми повідомляли, що Одеська область отримала 50 генераторів від Представництва ЄС в Україні. За рішенням керівництва Одеської ОВА генератори розподілено серед закладів охорони здоров’я, об'єктів критичної та адміністративної інфраструктури.
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