Генератори для лікарень Одеси виявили у ресторані, - ЗМІ

Генератори, які передали країни-партнери для лікарень Одеси, виявили у ресторані. Ілюстративне фото: ОМР

Генератори, які Німеччина та Італія передали для критично важливих об'єктів інфраструктури Одеси, не доїхали до місця свого призначення. За даними журналістів, їх виявили у ресторанах у центрі міста та у приміщеннях комунальних підприємства.

Про це на своєму телеграм-каналі повідомила журналіст Ірина Гриб.

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Генератори не за призначенням

Генератори від Італії та Німеччини назначались для лікарень Одеси, аби містяни могли отримувати необхідну допомогу незалежно від відключень світла. Проте, як зазначає у пості журналістка, співробітники Департаменту стратегічних розслідувань виявили їх в ресторанах, якими володіють особи, близькі до міського голови, а також вдома у деяких чиновників.

"Отже, генератори були знайдені у ресторанах Ольги (близької мера), і у Бедреги, Цуркана та один поряд з Ark SPA. А ще 20 генераторів стоять у одеських КП. Ось просто стоять. Нам же не потрібні генератори до лікарень та інтернатів", — пише Ірина Гриб.

Що відомо про генератори

Служба технічної допомоги Німеччини (Bundesanstalt Technisches Hilfswerk) надала два великих промислових генератори потужністю 1250 кВт, а також сім одиниць по 450 кВт. Окрім цього, Одещині також передали певну кількість менш потужних генераторів — на 150 кВт.

Генератори для Одеси

Ми писали раніше, що аби заклади охорони здоров’я Одеської області вберегти від можливого несподіваного знеструмлення, в лікарні передали 20 потужних генераторів. Їх повинні були встановити у медзакладах регіону, а загальна вартість такого обладнання склала близько 1,5 млн грн.

Також ми повідомляли, що Одеська область отримала 50 генераторів від Представництва ЄС в Україні. За рішенням керівництва Одеської ОВА генератори розподілено серед закладів охорони здоров’я, об'єктів критичної та адміністративної інфраструктури.