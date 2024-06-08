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Виробництво в Україні не повинно залежати від генераторів — думка економіста

8 червня 2024 18:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Генератори — це дорого і невигідно для виробництва
Генератор біля магазину. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Виробництво в Україні не повинно залежати від генераторів через їх високу вартість та неефективність. Це питання особливо актуальне на фоні поточних економічних викликів і нестабільності в енергетичному секторі.

 Про це журналістам Новини.LIVE розказав економіст Едуард Каражія

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"Жодне виробництво не має планувати свою діяльність, спираючись на енергію від генераторів. Це дуже дорого й однозначно невигідно", — зазначив експерт. 

Ситуація в Україні з паливом покращується

Едуард Каражія додав, що в Україні практично все паливо імпортується, і наразі з кожним днем ситуація з його дефіцитом покращується. Окрім цього, підвищення акцизів допомагає наповнити місцеві бюджети, що є важливим для зменшення дефіциту в держказні.

"Продукт завозиться в необхідній кількості, дефіциту немає. Все залежить від попиту", — пояснив економіст. 

Створення пересувних станцій

Обговорюючи можливість створення пересувних станцій для виробництва палива, Едуард Каражія зауважив, що в Україні немає жодного робочого нафтопереробного заводу, і тому такі рішення мають бути добре продуманими. Адже це все залежатиме від внутрішнього попиту. 

"Чим більше буде споживачів української продукції, тим більше її буде вироблятися і реалізовуватися. Це і є основою економіки", — сказав експерт.

Нагадаємо, Одеська область працює з міжнародними партнерами у галузі енергетики. Так, тривають перемовини з Туреччиною щодо підключення мегаватних кораблів до ключових чорноморських портів та на Дунаї.

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