Генератори — це дорого і невигідно для виробництва

Генератор біля магазину. Фото: Новини.LIVE

Виробництво в Україні не повинно залежати від генераторів через їх високу вартість та неефективність. Це питання особливо актуальне на фоні поточних економічних викликів і нестабільності в енергетичному секторі.

Про це журналістам Новини.LIVE розказав економіст Едуард Каражія.

Читайте також:

"Жодне виробництво не має планувати свою діяльність, спираючись на енергію від генераторів. Це дуже дорого й однозначно невигідно", — зазначив експерт.

Ситуація в Україні з паливом покращується

Едуард Каражія додав, що в Україні практично все паливо імпортується, і наразі з кожним днем ситуація з його дефіцитом покращується. Окрім цього, підвищення акцизів допомагає наповнити місцеві бюджети, що є важливим для зменшення дефіциту в держказні.

"Продукт завозиться в необхідній кількості, дефіциту немає. Все залежить від попиту", — пояснив економіст.

Створення пересувних станцій

Обговорюючи можливість створення пересувних станцій для виробництва палива, Едуард Каражія зауважив, що в Україні немає жодного робочого нафтопереробного заводу, і тому такі рішення мають бути добре продуманими. Адже це все залежатиме від внутрішнього попиту.

"Чим більше буде споживачів української продукції, тим більше її буде вироблятися і реалізовуватися. Це і є основою економіки", — сказав експерт.

Нагадаємо, Одеська область працює з міжнародними партнерами у галузі енергетики. Так, тривають перемовини з Туреччиною щодо підключення мегаватних кораблів до ключових чорноморських портів та на Дунаї.