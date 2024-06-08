Генераторы – это дорого и невыгодно для производства.

Генератор возле магазина. Фото: Новини.LIVE

Производство в Украине не должно зависеть от генераторов из-за их высокой стоимости и неэффективности. Этот вопрос особенно актуален на фоне текущих экономических вызовов и нестабильности в энергетическом секторе.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал экономист Эдуард Каражия.

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"Ни одно производство не должно планировать свою деятельность, опираясь на энергию от генераторов. Это очень дорого и однозначно невыгодно", — отметил эксперт.

Ситуация в Украине с топливом улучшается

Эдуард Каражия добавил, что в Украине практически все топливо импортируется, и с каждым днем ситуация с его дефицитом улучшается. Кроме этого, повышение акцизов помогает наполнить местные бюджеты, что важно для уменьшения дефицита в госказне.

"Продукт завозится в необходимом количестве, дефицита нет. Все зависит от спроса", — объяснил экономист.

Создание передвижных станций

Обсуждая возможность создания передвижных станций для производства топлива, Эдуард Каражия отметил, что в Украине нет ни одного рабочего нефтеперерабатывающего завода и поэтому такие решения должны быть хорошо продуманы. Это ведь все будет зависеть от внутреннего спроса.

"Чем больше будет потребителей украинской продукции, тем больше ее будет производиться и реализовываться. Это и есть основа экономики", — сказал эксперт.

Напомним, Одесская область работает с международными партнерами в сфере энергетики. Так, продолжаются переговоры с Турцией по подключению мегаваттных кораблей к ключевым черноморским портам и на Дунае.