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Производство в Украине не должно зависеть от генераторов — мнение экономиста

8 июня 2024 18:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Генераторы – это дорого и невыгодно для производства.
Генератор возле магазина. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Производство в Украине не должно зависеть от генераторов из-за их высокой стоимости и неэффективности. Этот вопрос особенно актуален на фоне текущих экономических вызовов и нестабильности в энергетическом секторе.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал экономист Эдуард Каражия.

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"Ни одно производство не должно планировать свою деятельность, опираясь на энергию от генераторов. Это очень дорого и однозначно невыгодно", — отметил эксперт.

Ситуация в Украине с топливом улучшается

Эдуард Каражия добавил, что в Украине практически все топливо импортируется, и с каждым днем ситуация с его дефицитом улучшается. Кроме этого, повышение акцизов помогает наполнить местные бюджеты, что важно для уменьшения дефицита в госказне.

"Продукт завозится в необходимом количестве, дефицита нет. Все зависит от спроса", — объяснил экономист.

Создание передвижных станций

Обсуждая возможность создания передвижных станций для производства топлива, Эдуард Каражия отметил, что в Украине нет ни одного рабочего нефтеперерабатывающего завода и поэтому такие решения должны быть хорошо продуманы. Это ведь все будет зависеть от внутреннего спроса.

"Чем больше будет потребителей украинской продукции, тем больше ее будет производиться и реализовываться. Это и есть основа экономики", — сказал эксперт.

Напомним, Одесская область работает с международными партнерами в сфере энергетики. Так, продолжаются переговоры с Турцией по подключению мегаваттных кораблей к ключевым черноморским портам и на Дунае.

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