Одещина має віддати частину отриманих генераторів: в чому причина

У ДТЕК залишиться кілька генераторів

Ще в лютому під час довготривалих блекаутів Одещина отримала 15 генераторів від ДТЕК інших областей. Втім їх надали на тимчасове користування й строк оренди вже закінчився.

Про це Новини.LIVE дізнались від генерального директора ДТЕК Одеські електромережі Дмитра Григорʼєва.

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"Договори, які ми укладали з підприємствами критичної інфраструктури, чинні до 1 квітня. Жодний генератор ще не поїхав, але я розумію що в сьогоднішній ситуації їх вже потрібно повертати. Всі підприємства які їх отримали, мали й мають час на придбання таких генераторів тому над цим потрібно працювати. Декілька генераторів, що належать ДТЕК залишаються в області й ми в змозі у будь-який час його доставити та заживити об’єкт критичної інфраструктури", — зазначив Дмитро Григорʼєв.

Критична інфраструктура на генераторах

Критичну інфраструктуру Одеси та Одеського району переведено на генератори. Це допомогло подавати певну частину потужностей до помешкань.

Нещодавно Одеська область отримала 50 генераторів від Представництва ЄС в Україні. За рішенням керівництва Одеської ОВА генератори розподілено серед закладів охорони здоров’я, об'єктів критичної та адміністративної інфраструктури.

Ще місто закупило 16 потужних генераторів за кошти уряду Німеччини. Вони мають забезпечити безперебійну роботу бюветів. Комунальники підготують спеціальні бокси, які захищатимуть техніку від крадіжки та поганої погоди.