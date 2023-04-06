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Одесчина должна отдать часть полученных генераторов: в чем причина

6 апреля 2023 14:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
У ДТЭК останется несколько генераторов
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Еще в феврале во время длительных блекаутов Одесчина получила 15 генераторов от ДТЭК других областей. Впрочем, их предоставили на временное пользование и срок аренды уже истек.

Об этом Новини.LIVE узнали от генерального директора ДТЭК Одесские электросети Дмитрия Григорьева.

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"Договоры, которые мы заключали с предприятиями критической инфраструктуры, действуют до 1 апреля. Никакой генератор еще не поехал, но я понимаю что в сегодняшней ситуации их уже нужно возвращать. Все предприятия, которые их получили, имели и имеют время на приобретение таких генераторов над этим нужно работать. Несколько генераторов, принадлежащих ДТЭК, остаются в области и мы в состоянии в любое время его доставить и заживить объект критической инфраструктуры", — отметил Дмитрий Григорьев.

Критическая инфраструктура на генераторах

Критическая инфраструктура Одессы и Одесского района переведена на генераторы. Это помогло подавать определенную часть мощностей в дома.

Недавно Одесская область получила 50 генераторов от представительства ЕС в Украине. По решению руководства Одесской ОВ генераторы распределены среди учреждений здравоохранения, объектов критической и административной инфраструктуры.

Еще город закупил 16 мощных генераторов за средства правительства Германии. Они должны обеспечить бесперебойную работу бюветов. Коммунальщики подготовят специальные боксы, которые будут защищать технику от воровства и плохой погоды.

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