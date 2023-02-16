Одеса отримала генератори для котелень

Паливо для генераторів має купувати держава

Протягом тижня КП "Теплопостачання міста Одеси" отримало 19 нових дизельних генераторів. Техніку передало місту управління ООН з обслуговування проєктів.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

"Генератори призначені для забезпечення електроенергією котелень КП "ТМО", що заживляють соціальну інфраструктуру та житлові будинки. У січні цього року ми вже отримали від UNOPS два потужних генератори, які відмінно працюють в умовах російських ударів по нашій критичній інфраструктурі", — йдеться в повідомленні.

Критична інфраструктура на генераторах

Критичну інфраструктуру Одеси та Одеського району переведено на генератори. Це допомогло подавати певну частину потужностей до помешкань.

Також місто закупило 16 потужних генераторів за кошти уряду Німеччини. Вони мають забезпечити безперебійну роботу бюветів. Комунальники підготують спеціальні бокси, які захищатимуть техніку від крадіжки та поганої погоди.

Нагадаємо, 5 лютого ДТЕК передав Одесі 15 потужних генераторів для критичної інфраструктури. Також 6 лютого до міста привезли 82 генератори, наразі триває їх встановлення. Це дозволило розвантажити електричну мережу.

Нагадаємо, одна з комунальних установ Одеської міської ради уклала договір на придбання дизельних генераторів. Втім у сумі було закладено ПДВ, а оподаткування на такий товар наразі в країні знято. За результатами розгляду запиту прокурора, вартість договорів зменшено на розмір попередньо визначеного ПДВ на суму майже 1,5 млн гривень.