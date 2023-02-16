Теплу быть: Одесса получила генераторы для котельных
В течение недели КП "Теплоснабжение города Одессы" получило 19 новых дизельных генераторов. Технику передало городу управление ООН по обслуживанию проектов.
Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.
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"Генераторы предназначены для обеспечения электроэнергией котельных КП "ТМО", заживляющих социальную инфраструктуру и жилые дома. В январе этого года мы уже получили от UNOPS два мощных генератора, отлично работающих в условиях российских ударов по нашей критической инфраструктуре", — говорится в сообщении. .
Критическая инфраструктура на генераторах
Критическая инфраструктура Одессы и Одесского района переведена на генераторы. Это помогло подавать определенную часть мощностей в дома.
Также город закупил 16 мощных генераторов на средства правительства Германии. Они должны обеспечить бесперебойную работу бюветов. Коммунальщики подготовят специальные боксы, которые будут защищать технику от воровства и плохой погоды.
Напомним, 5 февраля ДТЭК передал Одессе 15 мощных генераторов для критической инфраструктуры. Также 6 февраля в город привезли 82 генератора, сейчас их установка. Это позволило разгрузить электрическую сеть.
Напомним, одно из коммунальных учреждений Одесского городского совета заключило договор на приобретение дизельных генераторов. Впрочем, в сумме был заложен НДС, а налогообложение на такой товар в стране снято. По результатам рассмотрения запроса прокурора стоимость договоров уменьшена на размер предварительно определенного НДС на сумму почти 1,5 млн гривен.