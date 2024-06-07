Оновлені ціни на продукти і тарифи в Одесі - прогнози і ціни

Покупці на ринку. Фото: Новини.LIVE

З першого червня одесити платять за електрику за новими тарифами — практично вдвічі більше, ніж було у травні. Попереду нам ще прогнозують підвищення податків для бізнесу та вишнею на торті має стати зростання акцизів на пальне. Для економіки, швидше за все, це будуть позитивні зміни, а от для людей? Навряд чи. Нововведення так чи інакше обов'язково позначаться на вартості послуг та харчових продуктів. Та й курс долара, швидше за все, стане іншим.

Чого нам чекати від української економіки, а також який курс долара буде найближчим часом? Про це журналісти Новини.LIVE запитали економіста Едуарда Каражію.

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Підвищення цін у магазинах — коли чекати

За два роки повномасштабної війни ціни на продукти в Україні зросли на понад 30%. А після підвищення тарифів на електроенергію можуть зрости ще через великі витрати підприємств на світло. На думку економіста, таке рішення призведе до того, що люди почнуть більше економити.

"Зростання цін стосується населення. А населення буде платити більше за електрику, за інші послуги, повʼязані з нею, і скоріш за все ще більше економити на продуктах", — розповідає економіст Едуард Каражія.

Економіст Едуард Каражія. Фото: Новини.LIVE

Крім того, сьогодні уряд наголошує на тому, що для бізнесу великі тарифи на електроенергію виправдані. Адже цими коштами компенсують витрати бюджету на покриття різниці між собівартістю електроенергії та тарифами, за якими платить населення.

"Відповідно до цієї логіки, ціни в магазинах, навпаки, мають знизитися. Населення буде більше платити за комунальні послуги, отже різниця збитків для держави зменшиться. Тому і бізнес платитиме власних коштів менше. Але це логіка. В житті ж, я думаю, нічого не зміниться", — додає експерт.

Регулювання цін державою

На період воєнного стану в Україні запровадили певний перелік товарів, ціни на які регулювалися державою, але він поступово зменшився та станом на 2024 рік містить у собі лише деякі крупи, борошно та олію. Але Едуард Каражія зазначає, що збільшувати цей список ні в якому разі не можна, адже це може призвести до дефіциту продуктів.

"Ми вже це проходили і знаємо, що воно призведе лише до дефіциту. І продукція буде завозитися лише із зовнішнього ринку", — каже економіст.

Економіст про регулювання цін. Фото: Новини.LIVE

Також при ціноутворенні варто враховувати купівельну спроможність населення та рівень доходів. Для цього необхідно перш за все підвищувати заробітну плату, аби люди могли собі дозволити усе необхідне.

"Ми бачимо, що від таких рішень бізнес страждати не буде, постраждає більше населення. Тому потрібно підвищити його дохід. І це також державі піде на користь", — додає спеціаліст.

Варто зазначити, що, попри війну, Україна здатна забезпечити сільськогосподарськими товарами не лише власні потреби, а й набагато більше. Станом на 2024 рік очікується врожай, який прогодує 400 мільйонів людей. Тож продовольча криза на внутрішньому ринку малоймовірна, каже експерт.

"І якщо навіть імпортні продукти будуть завозитися, то ми не маємо засмучуватися, як споживачі, а навпаки. Адже якщо імпорт завозиться в Україну, ціни на нього будуть не вищими за вітчизняні товари. Який сенс завозити продукцію, якщо ціни на неї будуть вищими за нашу? Тому будь-який імпорт, особливо харчових продуктів, навпаки, стримує підвищення цін", — наголошує Едуард Каражія.

Збільшення податків для бізнесу

Бюджет та економіку України необхідно поповнювати. У звʼязку з цим уряд планує збільшити податки та воєнний збір для бізнесу та ФОПів. Таким чином очікуються надходження у понад 20% від прибутку. Але, за словами економіста, малий та середній малий бізнес податків до бюджету майже не платить. Тому підвищення податку не змінить кардинально становище.

"Тут ситуація, яку ми маємо з моменту запровадження спрощеної системи оподаткування, де кожен платить стільки, скільки вважає за потрібне, її треба змінювати. А просто підвищення цих відсотків ні до чого не призведе", — розповідає експерт.

Експерт про збільшення податків. Фото: Новини.LIVE

Але все ж кількість малого та середнього бізнесу в Україні не зменшується. А за 2023 рік їх навіть стало більше на 30 тисяч. Тому навіть в умовах війни підприємці працюють, і не можна сказати про те, що бізнес вмирає. Від підвищення податків страждає не бізнес, а покупець, якому потрібно буде платити більше, додає економіст.

Чи витримає економіка стрибки цін

Під час будь-яких підвищень цін економіка не може бути в мінусі. Адже вона залежить від кількості податків, а при здорожчаннях вони також зростають. Важливим моментом є те, чи витримає підвищення споживач, який своєю купівельною спроможністю регулює ціни.

"Не треба забувати також, що ціни в нас ринкові, їх регулює не виробник, а споживач. І від того, наскільки український споживач зможе дозволити собі ті ціни, які пропонуються на ринку, буде залежати їхнє збільшення або зменшення. Тому, якщо ми тут кажемо, як можна розв'язати це питання, — то лише збільшенням прибутків населення", — додає Едуард Каражія.

Едуард Каражія про стрибки цін. Фото: Новини.LIVE

Дешева електрична генерація — які варіанти

Попри те, що в Україні одні з найнижчих тарифів на електроенергію, їх можна зробити ще нижчими. Найекономнішим джерелом енергії сьогодні є атомні електростанції. Вони мають найнижчу собівартість і витрат від них менше за все. Але для більшої економії необхідно відмовитися від використання дорогих носіїв, як вітрові та сонячні станції.

"Ми знаємо, що сьогодні на сонячну та вітрову енергію існує тариф 0,16 євро, що фактично становить 6,40 гривень. Це показник, за яким держава купує у виробника цю енергію та продає населенню вже за підвищеними тарифами у 4,32 грн/кВт. Ця різниця покривається з бюджету. Тобто якщо ми просто перестанемо за такими цінами купувати електроенергію, то витрати з бюджету стануть меншими і вартість тарифів для населення також зменшується", — зазначає економіст.

Сонячні електростанції. Фото: Ukraine Energy

Експерт каже, що це можна змінити та врегулювати ціни на державному рівні. Необхідно внести до закону зміни, за яким держава зобовʼязана викуповувати 100% генерації у виробників. Верховна Рада може це зробити. І потрібно лише додати слова "не зобовʼязана.

"І коли держава не повинна викуповувати, виробник або знижує ціни до ринкових, або піде з цього ринку. Країна від цього тільки виграє, адже витрати на все стануть меншими", — додає пан Каражія.

Економіст про дешеву електричну генерацію. Фото: Новини.LIVE

Курс долара — які прогнози

Наразі курс долара вже досяг максимальних показників, які закладав Нацбанк до кінця року. Станом на сьогодні не можна спрогнозувати, яких змін він ще зазнає. Економіст каже, що державний регулятор міг би його знизити, але це буде невигідно для економіки.

"Ми всі знаємо, що імпорт в Україну сьогодні значно більший за експорт. Це означає, що у нас існує дефіцит валюти. Також усі платежі за імпорт валюти оподатковуються, і чим вищий курс долара відносно до гривні, тим більше грошей надходить до бюджету. Також від цього залежить й розмір мита. І чим вище імпортна ціна, тим вигідніше виробляти вітчизняну продукцію. А якщо курс буде нижчий, то і українському виробнику буде не вигідно її продавати", — розповідає спеціаліст.

Обмінник валют. Фото: Новини.LIVE

Крім того, слід врахувати й момент, що вартість виробленої української продукції, яка йтиме на експорт, вираховується в гривнях. А продається в доларах за актуальним курсом. Через це на ринку вона буде меншою за інші та конкурентоспроможною.

"Якщо враховувати логіку, то ніколи курс долара не перевищував прогнозів на початку року. Якщо зараз курс 41-42 гривні, то вищим до грудня він вже не стане. Але це лише курс Нацбанку, а в обмінниках він завжди буде більшим", — підсумовує Едуард Каражія.

Які прогнози на курс долара. Фото: Новини.LIVE

Навіть в умовах війни економіка України не лише вистояла, а й почала рости. Хоча вона наразі й критично залежить від обсягів надходжень від міжнародних партнерів, перш за все її стан залежить від внутрішнього платника та споживача. Тож, аби мати міцну економіку, самі українці мають її підтримувати.