Обновленные цены на продукты и тарифы в Одессе - прогнозы и ценысвета

Покупатели на рынке. Фото: Новини.LIVE

С первого июня одесситы платят за электричество по новым тарифам — практически вдвое больше, чем было в мае. Впереди нам еще прогнозируют повышение налогов для бизнеса и на торте вишней должен стать рост акцизов на горючее. Для экономики, скорее всего, это будут положительные перемены, а вот для людей? Вряд ли. Нововведения так или иначе обязательно отразятся на стоимости услуг и пищевых продуктов. Да и курс доллара, скорее всего, станет другим.

Чего нам ждать от украинской экономики, а также какой курс доллара будет в ближайшее время? Об этом журналисты Новини.LIVE спросили экономиста Эдуарда Каражию.

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Повышение цен в магазинах — когда ждать

За два года полномасштабной войны цены на продукты в Украине выросли более чем на 30%. А после повышения тарифов на электроэнергию могут вырасти еще из-за больших затрат предприятий на свет. По мнению экономиста, такое решение приведет к тому, что люди начнут экономить больше.

"Рост цен касается населения. А население будет платить больше за электричество, за другие услуги, связанные с ним, и, скорее всего, еще больше экономить на продуктах", — рассказывает экономист Эдуард Каражия.

Экономист Эдуард Караж. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, сегодня правительство отмечает, что для бизнеса большие тарифы на электроэнергию оправданы. Ведь эти средства компенсируют расходы бюджета на покрытие разницы между себестоимостью электроэнергии и тарифами, по которым платит население.

"Согласно этой логике, цены в магазинах, наоборот, должны снизиться. Население будет больше платить за коммунальные услуги, следовательно, разница убытков для государства уменьшится. Поэтому и бизнес будет платить собственных средств меньше. Но это логика. В жизни же, я думаю, ничего не изменится", — добавляет эксперт.

Регулирование цен государством

На период военного положения в Украине ввели определенный перечень товаров, цены на которые регулировались государством, но он постепенно уменьшился и по состоянию на 2024 год содержит в себе лишь некоторые крупы, муку и масло. Но Эдуард Каражия отмечает, что увеличивать этот список ни в коем случае нельзя, это может привести к дефициту продуктов.

"Мы уже это проходили и знаем, что оно приведет только к дефициту. И продукция будет завозиться только с внешнего рынка", — говорит экономист.

Экономист про регулирование цен. Фото: Новини.LIVE

Также при ценообразовании следует учитывать покупательную способность населения и уровень доходов. Для этого необходимо, прежде всего, повышать заработную плату, чтобы люди могли себе позволить все необходимое.

"Мы видим, что от таких решений бизнес страдать не будет, пострадает большее население. Поэтому нужно повысить его доход. И это также государству пойдет на пользу", — добавляет специалист.

Следует отметить, что, несмотря на войну, Украина способна обеспечить сельскохозяйственными товарами не только собственные потребности, но и гораздо больше. По состоянию на 2024 год ожидается урожай, который прокормит 400 миллионов человек. Так что продовольственный кризис на внутреннем рынке маловероятен, говорит эксперт.

"И если даже импортные продукты будут завозиться, то мы не должны расстраиваться, как потребители, а наоборот. Ведь если импорт завозится в Украину, цены на него будут не выше отечественных товаров. Какой смысл завозить продукцию, если цены на нее будут выше, чем на нашу? Поэтому любой импорт, особенно продукты питания, наоборот, сдерживает повышение цен", — отмечает Эдуард Каражия.

Увеличение налогов для бизнеса

Бюджет и экономику Украины нужно пополнять. В связи с этим правительство планирует увеличить налоги и военный сбор для бизнеса и ФЛП. Таким образом ожидаются поступления более чем в 20% от прибыли. Но, по словам экономиста, малый и средний малый бизнес налогов в бюджет почти не платит. Поэтому повышение налога не изменит кардинально положения.

"Здесь ситуация, которую мы имеем с момента введения упрощенной системы налогообложения, где каждый платит столько, сколько считает нужным, и ее нужно менять. А просто повышение этих процентов ни к чему не приведет", — рассказывает эксперт.

Эксперт об увеличении налогов. Фото: Новини.LIVE

Но все же количество малого и среднего бизнеса в Украине не уменьшается. А за 2023 год их даже стало больше на 30 тысяч. Потому даже в условиях войны предприниматели работают, и нельзя сказать о том, что бизнес умирает. От повышения налогов страдает не бизнес, а покупатель, которому нужно будет платить больше, добавляет экономист.

Выдержит ли экономика скачки цен

При любых повышениях цен экономика не может быть в минусе. Ведь она зависит от количества налогов, а при подорожании они тоже вырастают. Важным моментом является то, выдержит ли повышение потребитель, своей покупательной способностью, регулирующей цены.

"Не надо забывать также, что цены у нас рыночные, их регулирует не производитель, а потребитель. И от того, насколько украинский потребитель сможет позволить себе те цены, которые предлагаются на рынке, будет зависеть их увеличение или уменьшение. Поэтому, если мы здесь говорим, как можно решить этот вопрос, — то лишь увеличением доходов населения", — добавляет Эдуард Каражия.

Эдуард Каражия о скачках цен. Фото: Новини.LIVE

Дешевая электрическая генерация — какие варианты

Несмотря на то, что в Украине одни из самых низких тарифов на электроэнергию, их можно сделать еще ниже. Экономным источником энергии сегодня являются атомные электростанции. Они имеют самую низкую себестоимость и издержек от них меньше всего. Но для большей экономии нужно отказаться от использования дорогих носителей, таких как ветровые и солнечные станции.

Мы знаем, что сегодня на солнечную и ветровую энергию существует тариф 0,16 евро, что фактически составляет 6,40 гривен. Это показатель, по которому государство покупает у производителя эту энергию и продает населению уже по повышенным тарифам в 4,32 грн/кВт. Эта разница покрывается из бюджета. То есть, если мы просто перестанем по таким ценам покупать электроэнергию, то расходы из бюджета станут меньше и стоимость тарифов для населения также уменьшается", — отмечает экономист.

Солнечная электростанция. Фото: Ukraine Energy

Эксперт говорит, что это можно изменить и урегулировать цены на государственном уровне. Необходимо внести в закон изменения, согласно которым государство обязано выкупать 100% генерации у производителей. Верховная Рада может это сделать. И нужно только добавить слова "не обязано.

"И когда государство не должно выкупать, производитель либо снижает цены до рыночных, либо уйдет с этого рынка. Страна от этого только выиграет, ведь затраты на все станут меньше", — добавляет Каражия.

Экономист о дешевой электрической генерации. Фото: Новини.LIVE

Курс доллара — какие прогнозы

Пока курс доллара уже достиг максимальных показателей, которые закладывал Нацбанк до конца года. По состоянию на сегодняшний день нельзя спрогнозировать, какие изменения он еще претерпит. Экономист говорит, что государственный регулятор мог бы его снизить, но это будет не выгодно для экономики.

"Мы все знаем, что импорт в Украину сегодня значительно больше экспорта. Это значит, что у нас существует дефицит валюты. Также все платежи за импорт валюты облагаются налогом, и чем выше курс доллара по отношению к гривне, тем больше денег поступает в бюджет. Также от этого зависит и размер пошлины. И чем выше импортная цена, тем выгоднее производить отечественную продукцию. А если курс будет ниже, то и украинскому производителю будет невыгодно его продавать", — рассказывает специалист.

Обменный курс валют. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, следует учесть и момент, что стоимость производимой украинской продукции, которая будет идти на экспорт, высчитывается в гривнах. А продается в долларах, по актуальному курсу. Поэтому на рынке она будет меньше других и конкурентоспособной.

"Если учитывать логику, то никогда курс доллара не превышал прогнозов в начале года. Если сейчас курс 41-42 гривны, то выше к декабрю он уже не станет. Но это лишь курс Нацбанка, а в обменниках он всегда будет больше", — заключает. Эдуард Каражия.

Какие прогнозы на курс доллара. Фото: Новини.LIVE

Даже в условиях войны экономика Украины не только выстояла, но и начала расти. Хотя она сейчас критично зависит от объемов поступлений от международных партнеров, прежде всего ее состояние зависит от внутреннего плательщика и потребителя. Чтобы иметь прочную экономику, сами украинцы должны ее поддерживать.