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В Одессе установили гуманитарные генераторы для больниц и инфраструктуры в ресторане — СМИ

13 июня 2024 09:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Генераторы для больниц Одессы обнаружили в ресторане, - СМИ
Генераторы, переданные странами-партнерами для больниц Одессы, обнаружили в ресторане. Иллюстративное фото: ОМР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Генераторы, которые Германия и Италия передали для критически важных объектов инфраструктуры Одессы, не доехали до своего назначения. По данным журналистов, их обнаружили в ресторанах в центре города и в помещениях коммунальных предприятий.

Об этом на своем телеграмм-канале сообщила журналист Ирина Гриб.

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Генераторы не по назначению

Генераторы от Италии и Германии предназначены для больниц Одессы, чтобы горожане могли получать необходимую помощь независимо от отключений света. Однако, как отмечает в посту журналистка, сотрудники Департамента стратегических расследований обнаружили их в ресторанах, которыми владеют лица, близкие городскому голове, а также дома у некоторых чиновников.

"Итак, генераторы были найдены в ресторанах Ольги (близкой мэра), и у Бедреги, Цуркана и один рядом с Ark SPA. А еще 20 генераторов стоят в одесских КП. Вот просто стоят. Нам же не нужны генераторы в больницы и интернаты" , — пишет Ирина Гриб.

Что известно о генераторах

Служба технической помощи Германии (Bundesanstalt Technisches Hilfswerk) предоставила два крупных промышленных генератора мощностью 1250 кВт, а также семь единиц по 450 кВт. Кроме того, Одесчине также передали определенное количество менее мощных генераторов — на 150 кВт.

Генераторы для Одессы

Мы писали ранее, чтобы заведения здравоохранения Одесской области уберечь от возможного неожиданного обесточивания, в больницы передали 20 мощных генераторов. Их должны были установить в медучреждениях региона, а общая стоимость такого оборудования составила около 1,5 млн. грн.

Также мы сообщали, что Одесская область получила 50 генераторов от Представительства ЕС в Украине. По решению руководства Одесской ОВА генераторы распределены среди учреждений здравоохранения, объектов критической и административной инфраструктуры.

Италия
коррупция
блэкаут
гуманитарная помощь
генераторы
Одесса
электроэнергия
Германия
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