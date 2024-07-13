В Одессе построят электростанцию для нужд города

Депутаты на сессии. Фото: ОМР

На внеочередной сессии Одесского горсовета депутаты поддержали срочные меры по повышению энергонезависимости критической инфраструктуры Одессы. Принятые решения предполагают привлечение частных инвесторов к реализации проектов энергогенерации без дополнительной финансовой нагрузки на городской бюджет.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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"Зима ближе, чем кажется. Сегодня наша первоочередная задача — обеспечение энергостойкости общества. Мы открыты к любым конструктивным предложениям как наших международных партнеров, так и частных инвесторов", — цитирует пресс-служба мэра Одессы.

Как отметили в горсовете, уже ведутся переговоры с инвестором о строительстве объекта генерации на 10 МВт. Так, этот проект не предусматривает никакой дополнительной финансовой нагрузки ни на коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы", ни на городской бюджет. Все расходы по реализации проекта покроет инвестор.

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Напомним, генераторы, которые передали Одессе для критически важных объектов инфраструктуры, нашли в ресторанах и на автомойке. По данным СМИ, сейчас заведения "задней датой" переоформляют эти заведения под пункты несокрушимости.

Также мы писали, что в старейшей школе города Одесса установлена новая модульная котельная на твердотопливных котлах. Это существенно улучшит условия обучения для школьников, обеспечив тепло и горячую воду.

Добавим, производство в Украине не должно зависеть от генераторов из-за их высокой стоимости и неэффективности. Этот вопрос особенно актуален на фоне текущих экономических вызовов и нестабильности в энергетическом секторе.