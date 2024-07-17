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Ситуация со светом в Одесской области сейчас — чего ожидать

17 июля 2024 14:37
Верзилова Єлизавета - редактор
Энергетическая ситуация в Одесской области.
Генератор на улице. Фото: Новини.LIVE.
Верзилова Єлизавета - редактор

Энергетическая ситуация в Одесской области остается напряженной, ведь из-за обстрелов повреждена и разрушена большая часть собственной генерации региона. Однако справляться с нехваткой электроэнергии в Одесской области помогает импорт мощностей из Молдовы и Румынии, однако и такое решение не является панацеей.

Об этом на пресс-брифинге сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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Распределение электроэнергии в области

Электроэнергия, выделяемая компанией "Укрэнерго", распределяется по всей Одесской области. Даже города, не находящиеся в основном энергетическом кольце, такие как Измаил, сталкиваются с ограничениями в электроснабжении, хотя получают электроэнергию из Молдовы.

"Жителей населенных пунктов рядом с границей вообще можно было бы отключать за счет импорта, который мы берем из Молдовы, из Румынии, чтобы они могли вообще не отключаться. Но мы также по графику ограничиваем, чтобы предоставить больше туда, где необходимы мощности", — сказал Олег Кипер.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер
Глава Одесской ОВА Олег Кипер на пресс-брифинге. Фото: Новини.LIVE

Предприятия и генерация

В регионе также идет переход многих предприятий на работу и питание за счет генераторов. Кроме того, альтернативные источники энергии также закрывают некоторые потребности предприятий Одесчины.

"Сегодня многие из них перешли на генераторы, многие из них просто там ставят. У нас есть в Черноморске примеры, где объекты критической инфраструктуры питаются за счет солнца и закрывают потребности в генеации"  — добавил Олег Кипер.

Больше о генерации в Одессе

Напомним, что в Одессе уже ведутся переговоры с инвестором о строительстве объекта генерации на 10 МВт. Мол, этот проект не предусматривает никакой дополнительной финансовой нагрузки ни на коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы", ни на городской бюджет. Все расходы по реализации проекта покроет инвестор.

Мы писали, что Одессе до зимы нужно производить минимум 30 МВт электроэнергии для обеспечения теплом и водой. В горсовете рассматривают вопрос установки на домах солнечных батарей.

Также мы сообщали, что в Одессе планируют построить мусоросжигательный завод, который будет производить электричество и тепло. На территории около 4 гектаров с помощью переработки отходов будет производиться собственная генерация, которая поможет Одесчине преодолеть длительные отключения света.

Одесса электроэнергия Одесская область электроснабжение Новости Одессы генераторы Олег Кипер отключения света свет

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