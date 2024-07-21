Ремонт Чорноморського порту: оголошено тендер на проєкт

Порт "Чорноморськ". Фото: seaport

Чорноморський порт, що на Одещині, хочуть відремонтувати, однак для цього потрібно підготувати проєкти майбутніх робіт. Наразі для розробки документації реконструкції причалів планують виділити понад один млн грн.

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Деталі закупівлі

Чорноморська філія ДП "АМПУ" оголосила тендер на розробку проєкту реконструкції гідротехнічної частини причалів №7 та №8. Роботи оцінили у 1 161 751,62 грн. Пропозиції від учасників прийматимуть до 3 серпня, а аукціон відбудеться 5 серпня у форматі відкритих торгів з особливостями. Майбутній переможець повинен здати роботу до кінця поточного року.

Деталі проведення аукціону. Фото: скриншот

Що планують зробити

Проведення експертизи проектної документації на будівництво за всіма напрямами, згідно чинного законодавства України. В результаті роботи підрядник має здати експертний звіт, в якому будуть вказані:

перелік вихідних даних на проектування;

інформація щодо класу наслідків (відповідальності) об’єкта;

стислий опис основних проектних рішень;

стислий опис зауважень та внесених змін, прийнятих у ході проведення експертизи (за наявності).

Більше про Чорноморський порт

Ми писали, що Чорноморський порт готують до залучення приватного інвестора для його реконструкції на взаємовигідних умовах. Триває робота над концесією з першого по шостий причалів цього порту. За словами начальника АМПУ Руслана Сахаутдінова, реконструкція ще трьох розпочнеться у 2025 році.



Також раніше ми зазначали, що у Міністерстві інфраструктури України та його структурних підрозділах відбудуться кардинальні зміни, включно з кадровими перестановками. Одним із перших, хто скористався цією ситуацією, став Валерій Черкаска, який домовився про своє призначення на посаду директора ДП МТП "Чорноморськ".