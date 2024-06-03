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Чорноморський порт готують до концесії — яку частину віддадуть інвесторам

3 червня 2024 18:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Чорноморський порт готують до залучення приватного інвестора.
Порт "Чорноморськ". Фото: seaport
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Чорноморський порт готують до залучення приватного інвестора для його реконструкції на взаємовигідних умовах. Наразі триває робота над концесією причалів 1-6 цього порту.

Про це  під час заходу Grain Ukraine повідомив начальник АМПУ Руслан Сахаутдінов.

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Реконструкція причалів порту

Вже розроблено техніко-економічне обґрунтування реконструкці  з 1-го по 6-ий причалів, і зараз проходить процедура його затвердження.  За словами Сахаутдінова, реконструкція ще трьох причалів порту розпочнеться у 2025 році. Крім того, найближчими днями планують відремонтувати й транспортну розв’язку навколо порту.

"На нашу думку, це дуже гарна можливість дати нове дихання цій території. Це будуть зовсім інші можливості, технічні та технологічні", — зазначив начальник АМПУ.

Більше про  Чорноморський порт

Ми писали, що у Міністерстві інфраструктури України та його структурних підрозділах відбудуться кардинальні зміни, включно з кадровими перестановками. Одним із перших, хто скористався цією ситуацією, став Валерій Черкаска, який домовився про своє призначення на посаду директора ДП МТП "Чорноморськ".

Також ми повідомляли, що Україна продовжує демонструвати свою стійкість та ефективність навіть під постійними атаками російських загарбників. За останні дев'ять місяців українським морським коридором було експортовано 50 мільйонів тонн вантажів.

порт
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