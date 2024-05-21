В порту "Чорноморськ" буде новий очільник — хто ним стане
На Міністерство інфраструктури України та його структурні підрозділи чекають кардинальні зміни, включно з кадровими перестановками. Одним із перших, хто скористався цією ситуацією, став Валерій Черкаска, який домовився про своє призначення на посаду директора ДП МТП "Чорноморськ".
Про це повідомляє Мінінфраструктури.
Деталі призначення
Валерій Черкаска, заступник директора з комерційної роботи в ДП "Ізмаїльський морський торговельний порт", активно використав свої зв'язки в політичних колах. За даними видання, його тесть Володимир Пікінер, багаторічний директор Бердянського морського порту, допоміг скористатися "тимчасовим безвладдям" у профільному міністерстві для просування на нову посаду.
"Сьогодні багато хто у владних кабінетах столиці добре знають "щедрість" Пікінера і зголосилися у період тимчасового "безвласття" у профільному міністерстві просунути по кар’єрній драбині його зятя "Валєру 200$" (прізвисько отримав через середню "таксу" на послуги)", — повідомляють у відомстві.
Раніше ми писали, що трьом посадовцям Чорноморського порту було повідомлено про підозру в одержанні хабаря в розмірі 12 мільйонів гривень. Таким чином, вони розраховували забезпечити укладення договору і передачу права на майно приватному підприємству.
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