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В порту "Чорноморськ" буде новий очільник — хто ним стане

21 травня 2024 18:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В порту "Чорноморськ" буде новий очільник — хто ним стане
Валерій Черкаска. Фото: Запорізька обласна державна адміністрація
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На Міністерство інфраструктури України та його структурні підрозділи чекають кардинальні зміни, включно з кадровими перестановками. Одним із перших, хто скористався цією ситуацією, став Валерій Черкаска, який домовився про своє призначення на посаду директора ДП МТП "Чорноморськ".

Про це повідомляє Мінінфраструктури

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Деталі призначення

Валерій Черкаска, заступник директора з комерційної роботи в ДП "Ізмаїльський морський торговельний порт", активно використав свої зв'язки в політичних колах. За даними видання, його тесть Володимир Пікінер, багаторічний директор Бердянського морського порту, допоміг скористатися "тимчасовим безвладдям" у профільному міністерстві для просування на нову посаду.

"Сьогодні багато хто у владних кабінетах столиці добре знають "щедрість" Пікінера і зголосилися у період тимчасового "безвласття" у профільному міністерстві просунути по кар’єрній драбині його зятя "Валєру 200$" (прізвисько отримав через середню "таксу" на послуги)", — повідомляють у відомстві.

Раніше ми писали, що трьом посадовцям Чорноморського порту було повідомлено про підозру в одержанні хабаря в розмірі 12 мільйонів гривень. Таким чином, вони розраховували забезпечити укладення договору і передачу права на майно приватному підприємству.

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