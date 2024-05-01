Хабар у 12 мільйонів — посадовці Чорноморського порту отримали підозру

Посадовцяв затримали за хабар. Фото: Depositphotos

Трьом особам в Одесі було повідомлено про підозру у одержанні хабаря в розмірі 12 мільйонів гривень. Таким чином вони розраховували забезпечити укладення договору і передачу права на майно приватному підприємству.

Про це повідомили у пресслужбі САП.

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Деталі справи

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській області та приватне товариство "Європіан Агро Інвестмент Юкрейн" уклали договір оренди нерухомості, згідно якого майно ДП "МТП "Чорноморськ" площею 113 106,50 кв. м, переходило товариству на 49 рокі. Однак фірма не змогла сплачувати оренду, тому вирішила оголосити себе банкротом.



Слідством було встановлено, що два працівники ДП МТП "Чорноморськ", один з яких є начальником служби правового забезпечення, а інший — колишній радник директора, у жовтні 2020 року запропонували директорці приватного підприємства хабар у 12 мільйонів гривень. Таким чином хотіли забезпечити укладення договору про передачу права на майно приватному підприємству.

Що загрожує змовникам

Серед підозрюваних:

начальник служби правового забезпечення ДП "МТП "Чорноморськ",

колишній позаштатний радник директора ДП "МТП "Чорноморськ" із правових та економічних питань,

директор приватного підприємства.

Дії підозрюваних кваліфіковано як зловживання впливом за ч. 2 ст. 369-2 КК України.Їм загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Інші випадки хабарництва на Одещині

Ми раніше писали, що депутат Одеської обласної ради Микола Дерев'янко разом зі спільниками незаконно заволоділи курортною нерухомістю та земельними ділянками, чим спричинили збитків на суму понад 20 мільйонів гривень. Обвинувачення наразі скеровані до суду, усім учасникам злочинної схеми загрожує позбавлення волі.



Також ми повідомляли, що один з високопосадовців Одеської митниці заробляв на тому, що вимагав хабарі від імпортерів. До схеми він залучив підлеглих, а тепер усім учасникам загрожує позбавлення волі.