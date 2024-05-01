Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Хабар у 12 мільйонів — посадовці Чорноморського порту отримали підозру arrow

Хабар у 12 мільйонів — посадовці Чорноморського порту отримали підозру

1 травня 2024 17:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Хабар у 12 мільйонів — посадовці Чорноморського порту отримали підозру
Посадовцяв затримали за хабар. Фото: Depositphotos
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Трьом особам в Одесі було повідомлено про підозру у одержанні хабаря в розмірі 12 мільйонів гривень. Таким чином вони розраховували забезпечити укладення договору і передачу права на майно приватному підприємству.

Про це повідомили у пресслужбі САП.

Читайте також:

Деталі справи

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Одеській області та приватне товариство "Європіан Агро Інвестмент Юкрейн" уклали договір оренди нерухомості, згідно якого майно ДП "МТП "Чорноморськ" площею 113 106,50 кв. м, переходило товариству на 49 рокі. Однак фірма не змогла сплачувати оренду, тому вирішила оголосити себе банкротом. 

 Слідством було встановлено, що два працівники ДП МТП "Чорноморськ", один з яких є начальником служби правового забезпечення, а інший — колишній радник директора, у жовтні 2020 року запропонували директорці приватного підприємства хабар у 12 мільйонів гривень. Таким чином хотіли забезпечити укладення договору про передачу права на майно приватному підприємству.

Що загрожує змовникам

Серед підозрюваних:

  • начальник служби правового забезпечення ДП "МТП "Чорноморськ",
  • колишній позаштатний радник директора ДП "МТП "Чорноморськ" із правових та економічних питань,  
  • директор приватного підприємства.

Дії підозрюваних кваліфіковано як зловживання впливом за  ч. 2 ст. 369-2 КК України.Їм загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Інші випадки хабарництва на Одещині

Ми раніше писали, що депутат Одеської обласної ради Микола Дерев'янко разом зі спільниками незаконно заволоділи курортною нерухомістю та земельними ділянками, чим спричинили збитків на суму понад 20 мільйонів гривень. Обвинувачення наразі скеровані до суду, усім учасникам злочинної схеми загрожує позбавлення волі. 

Також ми повідомляли, що один з високопосадовців Одеської митниці заробляв на тому, що вимагав хабарі від імпортерів. До схеми він залучив підлеглих, а тепер усім учасникам загрожує позбавлення волі. 

Одеса
хабар
САП
чиновники
Одеська область
Одеський порт
Новини Одеси
майно
права

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри