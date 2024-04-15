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Заволоділи ділянками на десятки мільйонів — судитимуть депутата Одеської облради та спільників

15 квітня 2024 13:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Заволоділи ділянками на десятки мільйонів — судитимуть депутата Одеської облради та спільників
Співробітники прокуратури затримали депутата разом із дружиною. Фото: Одеська обласна прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Депутат Одеської обласної ради Микола Дерев'янко разом зі спільниками незаконно заволоділи курортною нерухомістю та земельними ділянками ,чим спричинили збитків на суму понад 20 мільйонів гривень. Обвинувачення наразі скеровані до суду, усім учасникам злочинної схеми загрожує позбавлення волі. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Подробиці діяльності

Депутат Одеської облради Микола Дерев'янко, разом із чотирма спільниками, у тому числі своєю дружиною Олесею, реєстрували права власності на об'єкти нерухомості та земельні ділянки, які належали державі або громадам. Посібники підшукували бази відпочинку та "вільні" земельні ділянки у межах Роздільнянського району. А потім злочинці підробляли документи і на їхній підставі оформлювали право власності на ці ділянки і вносили дані у Державний реєстр.

Що привласнили

У такий спосіб протягом 2019-2023 років обвинувачені заволоділи 78 сільськогосподарчими земельними ділянками загальною площею 271 га. Окрім цього, у їхній "власності" опинилася і база відпочинку Укрпошти на березі моря в Затоці. Цими діями державі та територіальній громаді  вони завдали майже 24,6 мільйонів гривень збитків.

Яке покарання загрожує

Прокурори скерували обвинувачення до суду стосовно депутата та чотирьох учасників організованої групи. Усім фігурантам оголошені підозри за фактами фальсифікації документів та їх використання, шахрайського заволодіння державним майном, службового підроблення, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України). Спільникам загрожує до п'яти років позбавлення волі. 

Інші злочини на Одещині

Раніше ми писали, що прокурори завершили розслідування у справі колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова. Чоловік та члени його родини незаконно збагатилися на 188 мільйонів гривень. 

Також ми повідомляли, що посадовець районної адміністрації в Одесі  організував злочинну схему, згідно з якою отримував  щомісяця "данину" від місцевих підприємців. Чоловіка затримали правоохоронці та оголосили йому підозру у хабарництві, за що тепер злочинцю загрожує ув'язнення.

Одеса
корупція
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