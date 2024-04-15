Завладели участками на десятки миллионов — будут судить депутата Одесского облсовета и подельников

Сотрудники прокуратуры задержали депутата вместе с супругой. Фото: Одесская областная прокуратура

Депутат Одесского областного совета Николай Деревянко вместе с сообщниками незаконно завладели курортной недвижимостью и земельными участками, чем повлекли ущерб на сумму более 20 миллионов гривен. Обвинения в настоящее время направлены в суд, всем участникам преступной схемы грозит лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Подробности деятельности

Депутат Одесского облсовета Николай Деревянко вместе с четырьмя сообщниками, в том числе своей женой Олесей, регистрировали права собственности на объекты недвижимости и земельные участки, принадлежавшие государству или общинам. Пособия подыскивали базы отдыха и свободные земельные участки в пределах Раздельнянского района. А затем преступники подделывали документы и на их основании оформляли право собственности на эти участки и вносили данные в Государственный реестр.

Что присвоили

Таким образом, в течение 2019-2023 годов обвиняемые завладели 78 сельскохозяйственными земельными участками общей площадью 271 га. Кроме того, в их "собственности" оказалась и база отдыха Укрпочты на берегу моря в Заливе. Этими действиями государству и территориальной общине они нанесли почти 24,6 миллиона гривен ущерба.

Какое наказание грозит

Прокуроры направили обвинение в суд в отношении депутата и четырех участников организованной группы. Всем фигурантам объявлены подозрения по фактам фальсификации документов и их использования, мошеннического завладения государственным имуществом, служебного подлога, а также легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 УК Украины). Сообщникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Другие преступления в Одесской области

Ранее мы писали, что прокуроры завершили расследование по делу бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова. Мужчина и члены его семьи незаконно обогатились на 188 миллионов гривен.

Также мы сообщали, что чиновник районной администрации в Одессе организовал преступную схему, согласно которой получал ежемесячно "дань" от местных предпринимателей. Мужчину задержали правоохранители и объявили ему подозрение во взяточничестве, за что теперь преступнику грозит заключение.