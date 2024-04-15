Завершено розслідування за справою колишнього одеського військкома Борисова — результати

Євген Борисов. Фото: Армія.Inform

Колишній начальник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов незаконно збагатився на 188 мільйонів гривень. Наразі розслідування завершено та невдовзі справа буде передана до суду.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Подробиці розслідування

За матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) колишній військком Євген Борисов збагатився на понад 188 мільйонів гривень.

Також в ході досудового розслідування виявилось, що мати Борисова стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 мільйони євро та придбала автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 мільйони гривень.

Окрім цього, теща фігуранта має коштовний автопарк, включаючи Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG та Toyota Land Cruiser. Варто зазначити, що жінка не має можливості заробляти такі суми.

Дружина підозрюваного також не залишалася позаду, придбавши офісне приміщення в Іспанії вартістю 737 тисяч євро.

Загалом, різниця між вартістю набутих активів та законними доходами Євгена Борисова та членів його сімʼї складає понад 140 мільйонів гривень. Походження цих коштів не підтверджується жодними документами.

Що загрожує

Євгена Борисова обвинуватили у набутті активів, вартість яких перевищує законні доходи на понад 150 мінімумів доходів громадян. Цей злочин кваліфікується згідно ст. 368-5 КК України. Колишньому військкому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Випадки корупції на Одещині

Нагадаємо, що посадовець районної адміністрації в Одесі організував злочинну схему, згідно з якою отримував щомісяця "данину" від місцевих підприємців. Чоловіка затримали правоохоронці та оголосили йому підозру у хабарництві, за що тепер злочинцю загрожує ув'язнення.

Ми раніше писали, що співробітники СБУ розкрили чергову корупційну систему. Цього разу зловмисником виявився інспектор Одеської митниці, який брав свій відсоток за вивезення незадекларованої готівки з України.

Також ми повідомляли, що посадовиця одеського держпідприємства пообіцяла "клієнту" швидку видачу необхідних йому документів. За таку послугу вона отримала хабар у розмірі 20 тисяч гривень, наразі жінці загрожує позбавлення волі.