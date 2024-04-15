Завершено расследование по делу бывшего одесского военкома Борисова — результаты

Евгений Борисов. Фото: Армия.

Бывший начальник Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгений Борисов незаконно обогатился на 188 млн. грн. Расследование завершено и вскоре дело будет передано в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Подробности расследования

По материалам Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) бывший военком Евгений Борисов обогатился более чем на 188 миллионов гривен.

Также в ходе досудебного расследования оказалось, что мать Борисова стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 миллионов евро и приобрела автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 миллиона гривен.

Кроме того, теща фигуранта имеет дорогой автопарк, включая Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG и Toyota Land Cruiser. Стоит отметить, что у женщины нет возможности зарабатывать такие суммы.

Жена подозреваемого также не оставалась позади, приобретя офисное помещение в Испании стоимостью 737 тысяч евро.

В целом разница между стоимостью приобретенных активов и законными доходами Евгения Борисова и членов его семьи составляет более 140 миллионов гривен. Происхождение этих средств не подтверждается документами.

Что угрожает

Евгения Борисова обвинили в приобретении активов, стоимость которых превышает законные доходы более чем на 150 минимумов доходов граждан. Это преступление квалифицируется согласно ст. 368-5 УК Украины. Бывшему военному грозит до десяти лет лишения свободы.

Случаи коррупции в Одесской области

Напомним, что чиновник районной администрации в Одессе организовал преступную схему, согласно которой получал ежемесячно "дань" от местных предпринимателей. Мужчину задержали правоохранители и объявили ему подозрение во взяточничестве, за что теперь преступнику грозит заключение.

Мы ранее писали, что сотрудники СБУ раскрыли очередную коррупционную систему. На этот раз злоумышленником оказался инспектор Одесской таможни, принимавший свой процент за вывоз незадекларированных наличных из Украины.

Также мы сообщали, что чиновник одесского госпредприятия пообещала "клиенту" скорую выдачу необходимых ему документов. За такую услугу она получила взятку в размере 20 тысяч гривен, женщине грозит лишение свободы.