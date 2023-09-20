Одеський військком Борисов в СІЗО: нові подробиці справи

Військком Борисов на лаві підсудних. Фото: ДБР

Колишній начальник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки наріз перебуває в СІЗО. Заставу за Євгена Борисова не внесли. Його підозрюють у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та ухиленні від служби.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

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Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону оголосила про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, пов'язаному із військовослужбовцем Борисовим. Строк розслідування було продовжено до 22 жовтня 2023 року.

Печерський районний суд Києва також вніс важливе рішення у цьому питанні. 19 вересня суд вирішив продовжити строк тримання під вартою підсудного Борисова до 22 жовтня з можливістю внесення застави, суд визначив її розмір у сумі 149 998 024 гривень. Наразі інформації про внесення застави за Борисова немає.

Борисов "заробив" 188 мільйонів

ДБР зібрало значний обсяг доказових матеріалів під час досудового процесу. Окрім цього, для забезпечення об'єктивного розслідування залучались інформація зі ЗМІ, а також матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке також зафіксувало незаконне збагачення колишнього військкома на понад 188 мільйонів гривень.

Журналістські розслідування виявили, що мати підозрюваного стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 мільйони євро та придбала автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 мільйони гривень.

До цього ж, виявилося, що теща колишнього військкома має коштовний автопарк, включаючи Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG та Toyota Land Cruiser, не маючи законних доходів для таких витрат.

Дружина підозрюваного також не залишалася позаду, придбавши офісне приміщення в Іспанії вартістю 737 тисяч євро.

Яке покарання чекає на Борисова

Колишнього військкома обвинувачують у таких злочинах:

набуття активів, вартість яких перевищує законні доходи на понад 150 мінімумів доходів громадян (ст. 368-5 КК України);

ухилення від служби під час воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України);

умисне ухилення від несення обов'язків військової служби (ч. 4 ст. 409 КК України).

Якщо його визнають винним, Євгену Борисову загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, справа колишнього очільника одного з одеських ТЦК Євгена Борисова викликала серйозний резонанс. Розслідування його службових справ та спосіб життя говорить по те, що він міг співпрацювати з ворогом.