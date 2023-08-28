Колишній одеський військком Борисов міг співпрацювати з розвідкою ворога

Колишній одеський військком Борисов. Фото: Армія.Inform

Справа колишнього очільника одного з одеських ТЦК Євгена Борисова викликала серйозний резонанс. Розслідування його службових справ та спосіб життя говорить по те, що він міг співпрацювати з ворогом.

Про це повідомив CEO та керуючий партнер успішного європейського агентства Absolution Костянтин Шпільовий.

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За його словами, Євген Борисов закінчив Ленінградське вище військове політичне училище ППО ще за СРСР, а розподіл там був таким, що половина випускників ставала співробітниками російських спецслужб.

"‎Саме політруки, практично з першого курсу, проходили вербування та співпрацювали зі спецслужбами, і зокрема, з контррозвідкою"‎, — зазначив він.

Зазначимо, що Костянтин Шпільовий раніше був заступником начальника управління поліції Одеської області. А зараз він голова агентства, одним із видів діяльності якого є виявлення та розшук іноземних активів, отриманих від корупційних, шахрайських та інших злочинних видів діяльності.

Агент РФ за кордоном

Також Шпільовий додав, що Борисов під час війни бував за кордоном у Марбельї Іспанія, де давно діють російські спецслужби, і завербувати таку людину професійному кадровому розвіднику нічого не варте.

Він наголосив, що ексначальник ТЦК — носій державної таємниці, тому може бути дуже цікавим для ворожих спецслужб.

"Борисов знав найважливішу інформацію. Скільки в країні бойових підрозділів частин, де вони розташовані, скільки людей мобілізовано, який склад військ, які облікові спеціальності — адже він носій державної таємниці!", — завершив Шпільовий.

Нагадаємо, стали відомі подробиці затримання скандального одеського військкома Борисова, якого затримали у липні в Києві. У НАЗК отримали інформацію про розташування військового від джерел у Міноборони.