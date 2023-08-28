Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Бывший одесский военком Борисов мог сотрудничать с разведкой врага arrow

Бывший одесский военком Борисов мог сотрудничать с разведкой врага

28 августа 2023 15:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Бывший одесский военком Борисов мог сотрудничать с разведкой врага
Бывший одесский военком Борисов. Фото: Армия.Inform
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Дело бывшего главы одного из одесских ТЦК Евгения Борисова вызвало серьезный резонанс. Расследование его служебных дел и образа жизни говорит о том, что он мог сотрудничать с врагом.

Об этом сообщил CEO и управляющий партнер успешного европейского агентства Absolution Константин Шпилевой.

Читайте также:

По его словам, Евгений Борисов окончил Ленинградское высшее военное политическое училище ПВО еще при СССР, а распределение там было таким, что половина выпускников становилась сотрудниками российских спецслужб.

"Именно политруки, практически с первого курса, проходили вербовку и сотрудничали со спецслужбами и, в частности, с контрразведкой", — отметил он.

Отметим, что Константин Шпилевой ранее являлся заместителем начальника управления полиции Одесской области. А сейчас он глава агентства, одним из видов деятельности которого является обнаружение и розыск иностранных активов, полученных от коррупционных, мошеннических и других преступных видов деятельности.

Агент РФ за границей

Также Шпилевой добавил, что Борисов во время войны бывал за границей в Марбелье, Испания, где давно действуют российские спецслужбы, и завербовать такого человека профессиональному кадровому разведчику ничего не стоит.

Он подчеркнул, что экс-начальник ТЦК — носитель государственной тайны, поэтому может быть очень интересен враждебным спецслужбам.

"Борисов знал важнейшую информацию. Сколько в стране боевых подразделений частей, где они расположены, сколько людей мобилизовано, какой состав войск, какие учетные специальности — он ведь носитель государственной тайны!" — завершил Шпилевой.

Напомним, стали известны подробности задержания скандального одесского военкома Борисова, задержанного в июле в Киеве. В НАПК получили информацию о расположении военного от источников в Минобороны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

None

Главные новости Украины 27 августа: проведение парламентских выборов и продвижение ВСУ

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз