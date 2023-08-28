Бывший одесский военком Борисов мог сотрудничать с разведкой врага

Бывший одесский военком Борисов. Фото: Армия.Inform

Дело бывшего главы одного из одесских ТЦК Евгения Борисова вызвало серьезный резонанс. Расследование его служебных дел и образа жизни говорит о том, что он мог сотрудничать с врагом.

Об этом сообщил CEO и управляющий партнер успешного европейского агентства Absolution Константин Шпилевой.

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По его словам, Евгений Борисов окончил Ленинградское высшее военное политическое училище ПВО еще при СССР, а распределение там было таким, что половина выпускников становилась сотрудниками российских спецслужб.

"Именно политруки, практически с первого курса, проходили вербовку и сотрудничали со спецслужбами и, в частности, с контрразведкой", — отметил он.

Отметим, что Константин Шпилевой ранее являлся заместителем начальника управления полиции Одесской области. А сейчас он глава агентства, одним из видов деятельности которого является обнаружение и розыск иностранных активов, полученных от коррупционных, мошеннических и других преступных видов деятельности.

Агент РФ за границей

Также Шпилевой добавил, что Борисов во время войны бывал за границей в Марбелье, Испания, где давно действуют российские спецслужбы, и завербовать такого человека профессиональному кадровому разведчику ничего не стоит.

Он подчеркнул, что экс-начальник ТЦК — носитель государственной тайны, поэтому может быть очень интересен враждебным спецслужбам.

"Борисов знал важнейшую информацию. Сколько в стране боевых подразделений частей, где они расположены, сколько людей мобилизовано, какой состав войск, какие учетные специальности — он ведь носитель государственной тайны!" — завершил Шпилевой.

Напомним, стали известны подробности задержания скандального одесского военкома Борисова, задержанного в июле в Киеве. В НАПК получили информацию о расположении военного от источников в Минобороны.