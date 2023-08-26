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У НАЗК повідомили, звідки отримали інформацію про одеського військкома Борисова

26 серпня 2023 15:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Справа одеського військкома Борисова набула нових даних
Голова НАЗК Олександр Новіков. Фото: НАЗК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Стали відомі подробиці затримання скандального одеського військкома Борисова, якого затримали у липні в Києві. У НАЗК отримали інформацію про розташування військового від джерел у Міноборони.

Про це повідомив керівник Національного агентства з питань протидії корупції Олександр Новіков.

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"По одеському військкому Борисову ми отримали спочатку інформацію не від журналістів, а від департаменту з запобігання корупції Міністерства оборони щодо моніторингу способу життя ще 26 квітня. Надіслали запит в Іспанію, отримали інформацію, проаналізували доходи всіх осіб, які ніби то позичили 4 мільйони доларів пану Борисову. Зрозуміли, що у них немає таких доходів, навіть у власника клубу Ібіца таких доходів немає. І таким чином зробили висновок про незаконне збагачення Борисова", — повідомив голова НАЗК.

Також Новіков додав, що окремими випадками хабарництва у ТЦК, НАЗК   зайнялось ще до рішення РНБО. Наразі до прокуратури вже відправлено результати перевірки незаконного збагачення дніпровського військкома.

Справа Борисова

ДБР зібрало значний обсяг доказових матеріалів під час досудового процесу, а також залучались інформація зі ЗМІ та матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке зафіксувало незаконне збагачення колишнього військкома на понад 188 мільйонів гривень.

Нагадаємо, в кінці липня колишньому одеському військкому Євгену Борисову суд обрав запобіжний захід. Його взяли під варту з можливістю внесення застави. Якщо його визнають винним, Борисову загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

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