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В НАПК сообщили, откуда получили информацию об одесском военном Борисове

26 августа 2023 15:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Дело одесского военного Борисова приобрело новые данные
Председатель НАПК Александр Новиков. Фото: НАПК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Стали известны подробности задержания скандального одесского военкома Борисова, задержанного в июле в Киеве. В НАПК получили информацию о расположении военного от источников в Минобороны.

Об этом сообщил руководитель Национального агентства по противодействию коррупции Александр Новиков.

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"По одесскому военному Борисову мы получили сначала информацию не от журналистов, а от департамента по предотвращению коррупции Министерства обороны по мониторингу образа жизни еще 26 апреля. Направили запрос в Испанию, получили информацию, проанализировали доходы всех лиц, которые якобы одолжили 4 миллиона долларов господину Борисову. Поняли, что у них нет таких доходов, даже у владельца клуба Ибица таких доходов нет. И таким образом сделали вывод о незаконном обогащении Борисова", — сообщил глава НАПК.

Также Новиков добавил, что частными случаями взяточничества в ТЦК, НАПК занялось еще до решения СНБО. В настоящее время в прокуратуру уже отправлены результаты проверки незаконного обогащения днепровского военкома.

Дело Борисова

ДБР собрало значительный объем доказательных материалов во время досудебного процесса, а также привлекались информация из СМИ и материалы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое зафиксировало незаконное обогащение бывшего военкома более чем на 188 миллионов гривен.

Напомним, в конце июля бывшему одесскому военкому Евгению Борисову суд избрал меру пресечения. Его заключили под стражу с возможностью внесения залога. Если его признают виновным, Борисову грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

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