Колишній військком Борисов записував майно на родичів

Військком Борисов на лаві підсудних. Фото: ДБР

Колишній військком з Одеси Євген Борисов під час війни купував майно у Європі та записував його на родичів. Таким чином він за 1,5 року незаконно збагатився на 152 мільйони гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з ухвали Печерського райсуду міста Києва.

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За даними слідства, з 17 січня минулого року ексвійськком набув активів вартістю 151,85 млн гривень. До схеми відмивання незаконних грошей залучені також мама, дружина та теща.

Що купив колишній військком

Mercedes-Benz GLS 580 за два мільйони гривень;

Mercedes-Benz G 63 AMG 3982 за вісім з половиною мільйонів гривень;

будинок в іспанській Марбельї за 4,7 мільйона євро;

нежитлове офісне приміщення у Марбельї за 737 тисяч євро;

Toyota Land Cruiser Prado 150 та Mercedes-Benz EQV 300 вартістю 73 тисячі євро.

Зазначимо, що загальна вартість активів, набутих з останні роки склала 203,8 млн гривень, з яких активи на 152 млн гривень не мають підтвердження.

Справа Борисова

ДБР зібрало значний обсяг доказових матеріалів під час досудового процесу, а також залучались інформація зі ЗМІ, а також матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке також зафіксувало незаконне збагачення колишнього військкома на понад 188 мільйонів гривень.

Нагадаємо, в кінці липня колишньому одеському військкому Євгену Борисову суд обрав запобіжний захід. Його взяли під вартою з можливістю внесення застави. Якщо його визнають винним, Борисову загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.