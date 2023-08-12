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Записал все на родственников: как одесский военком покупал имущество за границей

12 августа 2023 14:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Бывший военком Борисов записывал имущество на родственников
Военным Борисов на скамье подсудимых. Фото: ДБР
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Бывший военком из Одессы Евгений Борисов во время войны покупал имущество в Европе и записывал его на родственников. Таким образом, он за 1,5 года незаконно обогатился на 152 миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали по определению Печерского райсуда города Киева.

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По данным следствия, с 17 января прошлого года экс-военком приобрел активы стоимостью 151,85 млн гривен. В схему отмывания незаконных денег привлечены также мама, жена и теща.

Что купил бывший военком

  • Mercedes-Benz GLS 580 за два миллиона гривен;
  • Mercedes-Benz G 63 AMG 3982 за восемь с половиной миллионов гривен;
  • дом в испанской Марбелье за 4,7 миллиона евро;
  • нежилое офисное помещение в Марбелье за 737 тысяч евро;
  • Toyota Land Cruiser Prado 150 и Mercedes-Benz EQV 300 стоимостью 73 тысяч евро.

Отметим, что общая стоимость активов, приобретенных за последние годы, составила 203,8 млн гривен, из которых активы на 152 млн гривен не имеют подтверждения.

Дело Борисова

ДБР собрало значительный объем доказательных материалов во время досудебного процесса, а также привлекались информация из СМИ, а также материалы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое также зафиксировало незаконное обогащение бывшего военкома более чем на 188 миллионов гривен.

Напомним, в конце июля бывшему одесскому военкому Евгению Борисову суд избрал меру пресечения. Его взяли под стражей с возможностью внесения залога. Если его признают виновным, Борисову грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

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