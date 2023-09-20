Одесский военком Борисов в СИЗО: новые подробности дела

Военным Борисов на скамье подсудимых. Фото: ГБР

Бывший начальник Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки нарез находится в СИЗО. Залог Евгения Борисова не внесли. Его подозревают в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и уклонении от службы.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона объявила о продлении срока досудебного расследования по уголовному производству, связанному с военнослужащим Борисовым. Срок расследования был продлен до 22 октября 2023 года.

Печерский районный суд Киева также внес важное решение по этому вопросу. 19 сентября суд решил продлить срок содержания под стражей подсудимого Борисова до 22 октября с возможностью внесения залога, суд определил его размер в сумме 149 998 024 гривен. Пока информации о внесении залога при Борисове нет.

Борисов "заработал" 188 миллионов

ГБР собрало значительный объем доказательных материалов в ходе досудебного процесса. Кроме этого, для обеспечения объективного расследования привлекались информация из СМИ, а также материалы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое также зафиксировало незаконное обогащение бывшего военкома более чем на 188 миллионов гривен.

Журналистские расследования обнаружили, что мать подозреваемого стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 миллионов евро и приобрела автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 миллиона гривен.

К тому же оказалось, что теща бывшего военкома имеет ценный автопарк, включая Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG и Toyota Land Cruiser, не имея законных доходов для таких расходов.

Жена подозреваемого также не оставалась позади, приобретя офисное помещение в Испании стоимостью 737 тысяч евро.

Какое наказание ждет Борисова

Бывшего военкома обвиняют в следующих преступлениях:

приобретение активов, стоимость которых превышает законные доходы более чем на 150 минимумов доходов граждан (ст. 368-5 УК Украины);

уклонение от службы во время военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины);

преднамеренное уклонение от несения обязанностей военной службы (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Если его признают виновным, Евгению Борисову грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Напомним, дело бывшего главы одного из одесских ТЦК Евгения Борисова вызвало серьезный резонанс. Расследование его служебных дел и образа жизни говорит о том, что он мог сотрудничать с врагом.