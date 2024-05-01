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Взятка в 12 миллионов — чиновники Черноморского порта получили подозрение

1 мая 2024 17:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Взятка в 12 миллионов — чиновники Черноморского порта получили подозрение
Чиновников задержали за взятку. Фото: Depositphotos
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Трем лицам в Одессе было поставлено в известность о подозрении в получении взятки в размере 12 миллионов гривен. Таким образом, они рассчитывали обеспечить заключение договора и передачу права на имущество частному предприятию.

Об этом сообщили в пресс-службе САП.

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Детали дела

Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по Одесской области и частное общество "Европиан Агро Инвестмент Юкрейн" заключили договор аренды недвижимости, согласно которому имущество ГП "МТП "Черноморск" площадью 113 106,50 кв. м переходило обществу на 49 года. Однако фирма не смогла платить аренду, поэтому решила объявить себя банкротом.

Следствием было установлено, что два работника ГП МТП "Черноморск", один из которых является начальником службы правового обеспечения, а другой бывший советник директора, в октябре 2020 года предложили директору частного предприятия взятку в 12 миллионов гривен. Таким образом, хотели обеспечить заключение договора о передаче права на имущество частному предприятию.

Что угрожает заговорщикам

Среди подозреваемых:

  • начальник службы правового обеспечения ГП "МТП "Черноморск",
  • бывший внештатный советник директора ГП "МТП "Черноморск" по правовым и экономическим вопросам,
  • директор частного компании.

Действия подозреваемых квалифицированы как злоупотребление влиянием по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Им грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Другие случаи взяточничества в Одесской области

Мы ранее писали, что депутат Одесского областного совета Николай Деревянко вместе с сообщниками незаконно завладели курортной недвижимостью и земельными участками, чем повлекли ущерб на сумму более 20 миллионов гривен. Обвинения в настоящее время направлены в суд, всем участникам преступной схемы грозит лишение свободы.

Также мы сообщали, что один из чиновников Одесской таможни зарабатывал на том, что требовал взятки от импортеров. В схему он привлек подчиненных, а теперь всем участникам грозит лишение свободы.

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