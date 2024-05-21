В порту "Черноморск" будет новый руководитель — кто им станет

Валерий Черкасский. Фото: Запорожская областная государственная администрация

Министерство инфраструктуры Украины и его структурные подразделения ждут кардинальные изменения, включая кадровые перестановки. Одним из первых, кто воспользовался этой ситуацией, стал Валерий Черкаска, договорившийся о своем назначении на должность директора ГП МТП "Черноморск".

Об этом сообщает Мининфраструктуры.

Читайте также:

Детали назначения

Валерий Черкаска, заместитель директора по коммерческой работе в ГП "Измаильский морской торговый порт" активно использовал свои связи в политических кругах. По данным издания, его тесть Владимир Пикинер, многолетний директор Бердянского морского порта, помог воспользоваться "временным безвластием" в профильном министерстве для продвижения на новую должность.

"Сегодня многие во властных кабинетах столицы хорошо знают "щедрость" Пикинера и вызвались в период временного "безвластия" в профильном министерстве продвинуть по карьерной лестнице его зятя "Валеру 200$" (прозвище получил через среднюю "таксу" на услуги)" , — сообщают в ведомстве.

Ранее мы писали, что троим чиновникам Черноморского порта было поставлено в известность о подозрении в получении взятки в размере 12 миллионов гривен. Таким образом они рассчитывали обеспечить заключение договора и передачу права на имущество частному предприятию.