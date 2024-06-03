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Черноморский порт готовят к концессии — какую часть отдадут инвесторам

3 июня 2024 18:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Черноморский порт готовится к привлечению частного инвестора.
Порт "Черноморск". Фото: seaport
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Черноморский порт готовится к привлечению частного инвестора для его реконструкции на взаимовыгодных условиях. В настоящее время идет работа над концессией причалов 1-6 этого порта.

Об этом на мероприятии Grain Ukraine сообщил начальник АМПУ Руслан Сахаутдинов.

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Реконструкция причалов порта

Уже разработано технико-экономическое обоснование реконструкции с 1-го по 6-й причал, и сейчас проходит процедура его утверждения. По словам Сахаутдинова, реконструкция еще трех причалов порта начнется в 2025 году. Кроме того, в ближайшие дни планируется отремонтировать и транспортную развязку вокруг порта.

"По нашему мнению, это очень хорошая возможность дать новое дыхание этой территории. Это будут совсем другие возможности, технические и технологические", — отметил начальник АМПУ.

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Мы писали, что в Министерстве инфраструктуры Украины и его структурных подразделениях произойдут кардинальные изменения, включая кадровые перестановки. Одним из первых, кто воспользовался этой ситуацией, стал Валерий Черкаска, договорившийся о своем назначении на должность директора ГП МТП "Черноморск".

Также мы сообщали, что Украина продолжает демонстрировать свою стойкость и эффективность даже под постоянными атаками российских захватчиков. За последние девять месяцев украинским морским коридором было экспортировано 50 миллионов тонн грузов.

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