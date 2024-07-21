Ремонт Черноморского порта: объявлен тендер на проект

Порт "Черноморск". Фото: seaport

Черноморский порт Одесской области хотят отремонтировать, однако для этого нужно подготовить проекты будущих работ. В настоящее время для разработки документации реконструкции причалов планируют выделить более одного млн грн.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Детали закупки

Черноморский филиал ГП "АМПУ" объявил тендер на разработку проекта реконструкции гидротехнической части причалов №7 и №8. Работы оценили в 1 161 751,62 грн. Предложения от участников будут принимать до 3 августа, а аукцион пройдет 5 августа в формате открытых торгов с особенностями. Будущий победитель должен сдать работу до конца текущего года.

Подробности, проведение аукциона. Фото: скриншот

Что планируют сделать

Проведение экспертизы проектной документации на строительство по всем направлениям, согласно действующему законодательству Украины. В результате работы подрядчик должен сдать экспертный отчет, в котором будут указаны:

список исходных данных на проектирование;

информация о классе последствий (ответственности) объекта;

краткое описание основных проектных решений;

краткое описание замечаний и внесенных изменений, принятых в ходе проведения экспертизы (при наличии).

Больше о Черноморском порту

Мы писали, что Черноморский порт готовится к привлечению частного инвестора для его реконструкции на взаимовыгодных условиях. Продолжается работа над концессией с первого по шесть причалов этого порта. По словам начальника АМПУ Руслана Сахаутдинова, реконструкция еще троих начнется в 2025 году.



Также ранее мы отмечали, что в Министерстве инфраструктуры Украины и его структурных подразделениях произойдут кардинальные изменения, включая кадровые перестановки. Одним из первых, кто воспользовался этой ситуацией, стал Валерий Черкаска, договорившийся о своем назначении на должность директора ГП МТП "Черноморск" .