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Довіра інвесторів до Одещини зростає — деталі

1 серпня 2024 15:57
Верзілова Єлизавета - редактор
На Одещині фіксується зростання іноземних інвестицій - Кіпер
Бізнесмени обговорюють проєкти. Ілюстративне фото: Freepik
Верзілова Єлизавета - редактор

Довіра іноземних інвесторів до економічної стабільності Одещини зросла майже на чверть, у порівнянні з минулорічними показниками. Завдяки цьому наше регіон має все більше можливостей для розвитку транспорту, інформаційних технологій та промисловості.

Про це у четвер, 1 серпня, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Інвестори на Одещині

За даними статистики, у першому кварталі 2024 року загальний обсяг прямих іноземних інвестицій перевищив 1,7 млн доларів. Такі показники є навіть кращими, аніж були до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

"За статистичними даними у І кварталі 2024 року загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) зріс на 21%, досягнувши 1,730.2 млн доларів США. Це на 299,7 млн доларів більше, ніж у кінці 2023 року, і перевищує довоєнний рівень інвестицій станом на кінець 2021 року", — пише Олег Кіпер.

Він додав, що інвестори готові вкладати кошти у розвиток місцевого бізнесу та інфраструктури, що приносить регіону численні плюси. Підприємці по всьому світу бачать перспективи у галузях, які сприяють створенню нових робочих місць, покращенню інфраструктури та загальному економічному зростанню регіону.

Залучення коштів партнерів для відновлення Одещини

Ми писали, що Чорноморський порт готують до залучення приватного інвестора для його реконструкції на взаємовигідних умовах. Триває робота над концесією з першого по шостий причалів цього порту.

Також ми повідомляли, що  в Одесі наразі вже ведуться перемовини з інвестором щодо будівництва об'єкта генерації на 10 МВт. Він не передбачає жодного додаткового фінансового навантаження ні на комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси", ні на міський бюджет. Усі витрати на реалізацію проєкту покриє інвестор.

Одеса інвестиції Одеська область Новини Одеси бюджет Олег Кіпер

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