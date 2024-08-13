Избили и посадили в бус: детали драки в Одессе

В Одессе неизвестные избили велосипедиста и силой посадили в авто
Сегодня в Одессе произошла потасовка между местными, которая попала на запись камеры видеонаблюдения. Неизвестные мужчины на бусике догнали велосипедиста, избили и насильно запихнули в транспорт.
Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.
Что на видео
На видео видно, как велосипедист двигается в одном из дворов Одессы, а сзади его настигает белый микроавтобус. В то время как мужчина на велосипеде решил повернуть, бусик был слишком близко, так что произошло столкновение.
Пассажиры и водитель авто вытащили его из велосипеда, избили и заставили сесть в транспортное средство. Все участники инцидента были одеты в гражданскую одежду. Были ли это представители ТЦК и СП — на данный момент неизвестно.
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