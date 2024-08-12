Звільнення Криму від окупантів: Храпчинський назвав ключовий елемент

Українські воїни. Фото: Генштаб ЗСУ.

У звільненні Криму від російської окупації винищувачі F-16 можуть відіграти ключову роль. Одна з основних переваг цього озброєння полягає в здатності нести ракети з радіолокаційним наведенням, які можуть ефективно знищувати засоби протиповітряної оборони РФ на півострові.

Про це в етері для каналу "УНІАН" заявив авіаексперт і колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ Анатолій Храпчинський.

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Американські винищувачі здатні забезпечити прикриття для літаків Су-24, які виконують удари по ворожих цілях з використанням ракет типу Storm Shadow або SCALP. Експерт підкреслює, що Росія перетворила Крим на одну велику військову базу, і саме F-16 можуть допомогти Україні прорвати цю оборону.

"Також треба не забувати про радіолокаційні ракети, які можуть нести F-16 для того, щоб і надалі знищувати засоби протиповітряної оборони, які Росія активно наповнює Крим. Тому що, в принципі, Росія створила із Криму велику військову базу", — зазначає Анатолій Храпчинський.