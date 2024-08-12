В Одесі не працюватиме бювет: який саме

Поспішіть набрати води — бювет в Одесі не працюватиме
12 серпня 2024 18:31
В Одесі не працюватиме один з бюветних комплексів. Фото: Новини.LIVE
Завтра, 13 серпня, бюветний комплекс у Старобазарному сквері в Одесі працювати не буде. Там проводитимуться регламентні роботи.
Про це у понеділок, 12 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
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Коли відновить роботу
Відновлення роботи бювету планується вже з середи, 14 серпня. Одесити знову зможуть користуватися комплексом лише після завершення необхідних заходів.
Бювети Одеси
Зазначимо, що завтра у місті функціонуватиме 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- проспект Лесі Українки, 33;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 11;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
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