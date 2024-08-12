В Одесі не працюватиме бювет: який саме

В Одесі не працюватиме один з бюветних комплексів. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 13 серпня, бюветний комплекс у Старобазарному сквері в Одесі працювати не буде. Там проводитимуться регламентні роботи.

Про це у понеділок, 12 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Відновлення роботи бювету планується вже з середи, 14 серпня. Одесити знову зможуть користуватися комплексом лише після завершення необхідних заходів.

Допис Одеської міськради. Фото: скриншот

Бювети Одеси

Зазначимо, що завтра у місті функціонуватиме 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

​проспект Лесі Українки, 33;

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2;​

Академічна, 11; ​ ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.